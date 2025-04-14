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娛樂 最新消息

賴慧如婚宴搭橋 胡瓜破冰白冰冰

白冰冰（中）入場就跟胡瓜（左）熱絡聊天，在旁的康康也同框。（記者陽昕翰攝）白冰冰（中）入場就跟胡瓜（左）熱絡聊天，在旁的康康也同框。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／新北報導〕女星賴慧如昨晚與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，現場席開50桌，力邀綜藝天王胡瓜擔任證婚人，胡瓜開場致詞時笑虧新人：「這次的人（指賓客）比上次還要多，但是不要有第三次。」胡瓜與白冰冰去年因為節目時段問題，關係一度尷尬，這次也在賴慧如的婚宴破冰。

賴慧如（右）昨晚與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，多位綜藝大咖捧場。（記者潘少棠攝）賴慧如（右）昨晚與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，多位綜藝大咖捧場。（記者潘少棠攝）

賴慧如與老公都是二婚，受訪表示：「其實到昨天還很不真實，婚禮大概籌備了快一年，畢竟我們是第二次了吧，所以名單要挑選一下！」

賴慧如更爆料胡瓜要證婚好緊張，「他說唯一只當過一次的證婚人就是董哥，可是離婚了，確定還要來嗎？」賴慧如對此沒在怕，笑稱跟老公感情「好的很」，更稱現階段要衝刺事業，暫時沒有拚子計畫。

胡瓜、白冰冰先後進場，白冰冰受訪表示：「這一次剛好，親自邀請他上《超級冰冰秀》，做節目是一時的，做人是一輩子！」果真白冰冰入場後，立刻與胡瓜交頭接耳聊了一分鐘，至於聊了什麼？胡瓜受訪表示：「先吃飯再說。」低調沒有多談。

去年胡瓜卸下主持棒，白冰冰以《超級冰冰秀》進駐民視原來的時段，中視找來康康主持《綜藝一級棒》救火，雙方產生激烈對打。據了解，昨晚胡瓜與丁柔安、陳美鳳等人坐在34桌，康康跟許志豪、李子森都在35桌，至於白冰冰跟蔡佳麟等子弟兵都在45桌，座位巧妙地被新人分開，三方人馬全都分開坐。

昨晚賴慧如牽著阿嬤的手入場，提到阿嬤近年罹患癌症，仍拖著病體參加，讓她非常感動。胡瓜在證婚時感性談到：「慧如就像我的女兒 一樣，看著她獨立自主長大，真的滿有感觸。」更爆料新郎劉家銘體力驚人，可以完成「160蹲」，「為了晚上的洞房花燭夜，可以多蹲一點。」

康康受訪打趣，與賴慧如其實不熟，「因為她上一次結婚我沒有去，這一次結婚不能錯過就來了，希望沒有下一次了。」更稱會與許志豪等《綜藝一級棒》的主持班底，去跟前輩白冰冰以及蔡佳麟等人打招呼。

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