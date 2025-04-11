麥可B喬丹當完導演回歸演戲 感同身受當《罪人》導演的眼睛

麥可B喬丹日前出席《罪人》紐約首映，配合片中分飾雙胞胎的元素，在紅毯變身兩人。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒與性感男星麥可B喬丹5度合作的全新動作驚悚片《罪人》，日前在紐約舉行國際線上記者會。麥可前年以《金牌拳手3》首度擔任導演，直說這次不光是演員，更是一位理解導演處境的創作者，「這是我導戲之後的第一部電影，經歷過擔任導演的洗禮後，我對萊恩的處境有了全新的理解。」

兩人從2013年《奧斯卡的一天》開始，締造超過10年、合作無間的黃金搭檔關係，如今第5度攜手推出《罪人》，不僅延續創作默契，更展現彼此蛻變後的深度共鳴，麥可感性表示：「萊恩每天身兼多職，處理無數問題，我現在真的能感同身受。」

請繼續往下閱讀...

導演萊恩庫格勒（左）和麥可B喬丹5度合作，一同出席《罪人》紐約首映。（華納兄弟提供）

麥可直說，這次拍攝過程可以當庫格勒的另一雙眼睛，哪裡需要幫忙就主動上前，「有時候我甚至能提前判斷他的需求，這份默契讓我們在壓力大的片場裡，依然能順利完成每個場景。」除了技術與創作層面的成長，麥可也展現身為主角兼團隊領袖的溫暖特質。

由於麥可從小就在片場長大，庫格勒形容他一直保有強大的同理心與善意，「麥可從不亂發脾氣、從不抱怨細節，總是以尊重和耐心對待每一位工作人員，他的態度深深影響整個劇組，讓每個人都願意投入並追求最好。」

麥可B喬丹當完導演後回歸純演員身分，演出《罪人》有不同體悟。（華納兄弟提供）

庫格勒說麥可的專注與謙遜不只來自他的專業，更是他人格特質的延伸，「他的行為為整個劇組樹立榜樣，這種氣氛是無法偽裝的，是他一步一步打造出來的。」麥可也說兩人的默契不只是工作上的配合，而是一種無須多言、彼此理解的信任感，「這份連結隨著時間，只會越來越深。」《罪人》將於4月17日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法