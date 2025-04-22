L罩杯巨乳進軍日本AV界 超雄偉胸襟老司機暈麻

日本AV圈新人女優木村愛心擁有L罩杯美乳。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界新人輩出，擁有清純臉蛋、甜美笑容的AV女優「木村愛心」正式宣布進軍成人圈，她原本在週刊雜誌拍寫真，後來受到AV界最強片商S1青睞，獲得專屬契約。木村愛心最強大的就是L罩杯美胸，片商決定5月底發行她的出道作，並且信心滿滿的表示：木村愛心絕對是超越常識的存在。

木村愛心因其雄偉上圍獲得AV界最強片商青睞。（翻攝自X）

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木村愛心從國中就發現自己的胸部發育比同齡人快很多。（翻攝自X）

木村愛心害羞地說，自己從國中就意識到自己的身體發育和同年齡女學生有極大差異，特別是胸部尺寸，經常讓她成為眾人的焦點。目前是L罩杯的胸部，視覺效果超級強烈，無怪片商也說她是「女神維納斯的誕生」。

木村愛心L罩杯的胸部，視覺效果超級強烈。（翻攝自X）

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片商為她打造的出道作準備透過清純外表與猥褻表演創造出刺激的反差感，也許有人好奇L罩杯是什麼概念？木村愛心的胸圍足足有108公分，真的非常強大，她穿上比基尼的時候，經常都遮掩不住外洩的性感。

片商為木村愛心打造的出道作準備透過清純外表與猥褻表演創造出刺激的反差感。（翻攝自X）

許多老司機超愛木村愛心葫蘆型的身材，雄偉胸部、纖細蠻腰、肥嫩翹臀的性感尤物，卻散發出療癒系大姐姐氛圍，這股隱藏在清純之下的情色，還沒推出作品就已經迷暈一大票老司機。

木村愛心的外表看起來像是個清純的大姐姐。（翻攝自X）

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