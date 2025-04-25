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韓星出家當和尚！認婚內出軌「我想要懺悔」

金熙羅在年過7旬出家，想要為過去犯的錯懺悔。（翻攝自YouTube）金熙羅在年過7旬出家，想要為過去犯的錯懺悔。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國動作男星金熙羅日前在節目《特種世界》上解釋出家的原因，表示想要為過去犯下的錯贖罪，而金熙羅的妻子自己也早金熙羅一步出家，對渣男丈夫不離不棄。

金熙羅是韓國70、80年代的動作巨星，40年來演了500多部電影，在當時非常活躍。雖然65歲以上的人是不被允許出家的，不過78歲的他在上月23日正式出家，決定以和尚的身分度過餘生，在家也會穿著和尚的服裝。

妻子金秀妍對金熙羅不離不棄，甚至連她自己也出家了。（翻攝自YouTube）妻子金秀妍對金熙羅不離不棄，甚至連她自己也出家了。（翻攝自YouTube）

至於出家的原因，金熙羅反省過去的所作所為，表示：「作為一個丈夫，我感到很抱歉，我想為過去犯的錯贖罪。」原來他與妻子曾經分別住在美國、韓國長達12年，在妻小都在美國時，金熙羅卻在韓國搞外遇。妻子金秀妍受訪表示，因為夫妻倆每天都在講電話，如果他身邊有人，老公就不會說「我愛你」，種種蛛絲馬跡實在太過明顯，「這個人外遇不是一次兩次，實在太多次了，那個時候真的痛苦到要死了！」

金熙羅還在妻子不知情的情況下創業，最後經商失敗，又染上酒癮，甚至中風。儘管如此，金秀妍仍不計前嫌來照顧他，讓金熙羅感到羞愧。金秀妍對金熙羅不離不棄，甚至建議丈夫出家贖罪，因為丈夫不管是女人、菸酒都碰過了，不如像「橡皮擦」一樣把過去都抹掉。

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