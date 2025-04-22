《黑白大廚》白種元毀了 清新形象人設翻車

南韓知名廚師、企業家白種元憑藉Netflix料理競賽節目《黑白大廚》走紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓知名廚師、企業家白種元憑藉Netflix料理競賽節目《黑白大廚》走紅，也在觀眾心中樹立了幽默又專業的形象，人氣甚至延伸到海外。近期白種元卻噩運連連，除了旗下品牌產品標示不食、涉嫌欺騙消費者爭議外，主持的新節目《南極的主廚》也宣布無限期停播，原以為已經到事業低谷的白種元，竟然又被爆料濫用權力、過度干預節目製作，簡單說就是：大頭症發作。

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白種元被爆料錄製節目時擅自指定使用自己的團隊。（翻攝自X）

近日金在煥於YouTube頻道「45 Plus」說：白種元自《我的小電視》走紅後，開始不斷向電視台提出各種不合理要求，例如「節目必須使用我指定的編劇團隊」、「使用我選的攝影團隊」，這些要求讓金在煥忍不住說：「現場拍攝氛圍都由PD和攝影團隊合作形成，但白種元帶來的攝影團隊只看他（白種元）臉色做事，拍攝現場的權力根本就緊握在他手上，這種狀況負責PD要怎麼對藝人做出客觀的指導？」

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白種元的大頭症還不只如此，白種元在錄影現場會不斷強調自己跟電視台社長交情友就像兄弟依樣，製作團隊也受到箝制不敢提出與白種元相左的意見，整個錄製環境都像是「白種元的歡樂王國」，所有人都得聽他的，對於這種情況，金在煥僅用「施壓」形容權力的濫用。

白種元旗下的火腿裡和不但含肉量不如其他品牌，價格還更昂貴。（翻攝自IG）

白種元先前才因旗下推出的火腿禮盒豬肉含量不如市面上第一品牌，但售價卻高出許多，引發「是賣白種元名氣嗎？」質疑聲浪。最可笑的事，白種元本人多次在節目中強調選擇豬肉的時候「要選擇豬肉含量高的火腿才好吃」、「好吃的火腿不能賣太貴」無異打臉自己。

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