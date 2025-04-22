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孫生快撐不住！涉性騷遭反骨解約 落淚喊「我比Andy慘」

孫生沉寂數月後開直播淚訴心聲。（組合照，翻攝自IG）孫生沉寂數月後開直播淚訴心聲。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前「反骨男孩」成員孫生因捲入性騷擾風波，遭到老闆酷炫切割解約，隨後便沈寂並消失螢光幕前數月，社群平台也陷入一片沉寂。然而，孫生近日突開直播吐露心聲，坦言這段時間生活難熬，每天都處於深深自責與輿論壓力之中，甚至一度萌生輕生念頭，同時他也為事件原委做出說明。

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孫生說明，近期被拍到上酒店並非如外界所想，當時出入酒店全程沒有與任何女子接觸，強調是朋友擔心他狀況太差才約出門散心買醉，僅是為了釋放壓力，同時他也坦承事件發生後，自己的確努力沉澱與反省。涉及性騷擾，孫生表示相當自責，「做一件壞事會抵過一萬件好事」，他直言這2個多月來失眠嚴重，甚至前往身心科求助，過程中更落淚表示「快撐不住了」。

談及與酷炫的關係，孫生直言被解約當下相當震驚與難過，認為自己雖造成困擾，但也曾為公司賺進可觀收入，難免心有不甘，「我這個人真的很笨，我沒有商業腦袋，我比Andy還慘，因為Andy還有股份，雖然他已經夠慘，但我比他還慘，我連股份都沒有。」坦言自己已一無所有。

對此，前老闆「酷炫」雖未現身同框一起直播，卻低調觀看直播並留言提醒「要乖一點」，似乎仍默默關注這位昔日戰友的狀況。

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