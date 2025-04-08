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鍾興民回台南辦音樂會 前排空位藏洋蔥

鍾興民回台南辦音樂會 前排空位藏洋蔥「台灣鼓王」黃瑞豐（右）再度攜手音樂人鍾興民舉辦演奏會。
（麥丁文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「台灣鼓王」黃瑞豐將再度攜手音樂人鍾興民、瑞士小號手亞尼克巴曼，於4月19日在台南舉辦演奏會，3位大師都是金曲獎得主，音樂會將演繹他們的得獎力作，分別是黃瑞豐的《潮》、亞尼克巴曼的《阿爾卑斯的日落》，而鍾興民更是兩張專輯的製作人，意義非凡。

身為台南人的鍾興民，出道40年來第一次回到家鄉演出，由於他已逝的父母親，生前都是台南文化中心的員工，這次「2025臺南國際音樂節 Trinity 黃瑞豐 x 鍾興民 x 亞尼克·巴曼《金曲之夜》演奏會」前往台南文化中心演出，主辦方也為鍾興民的父母親在第一排留好兩個位子，讓他感動不已。

此次演奏會將獻上一曲《市場內的苦瓜嫂》，這是鍾興民寫給台南媽媽們的致敬之作，「市場裡的她們，是支撐起一個世代的日常英雄。」更將演出《母親的大地》獻給媽媽，他感傷表示，小時候媽媽知道他喜歡音樂，省吃儉用買了一台風琴給他，想辦法栽培他，「很想跟她分享兒子現在有的一切，想讓她開心。」

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