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吳岳擎理財有道 長線投資不擔心

吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）吳岳擎有感演員收入不穩定，靠理財穩住老本不月光。（天祥樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳岳擎在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演兩光軍醫，戲外的他一點也不兩光，對於投資理財頗有心得，在股市、債券都有穩健的布局。

吳岳擎謙稱是個「小資族」，投入股票市場的金額達7位數，一直有穩定買入股票，最近因應局勢波動，他也涉足美債，「現在的市場不像前兩年那麼樂觀，但我走的是長期投資路線，所以不太擔心。」形容自己是「菜籃族的小買」偶爾逢低買進。

吳岳擎曾在航運股高點被套牢，虧損約20萬，他選擇放著不動，待股市回暖，他成功揮別「韭菜」，感慨說：「只要放得夠久，就能看到回報，勝率比演戲還高，後來逢低還有再進場，把成本攤低。」他手上最夯的股票是「護國神山」台積電，在疫情時5字頭開始以零股買進，現已湊到快一張，加上還同時持有0050等ETF，認為還是要分散風險。

吳岳擎有感演員收入不穩定，必需養成存錢、理財的習慣，「我不是月光族，也不會讓自己陷入沒有老本的情況，那太可怕了。」他在台北市有2房產，每月房貸約3萬元，平常不開車，多以大眾交通代步，生活費則是控制在每月1.5萬元左右，他的物慾低，鮮少會衝動消費，近期最大花費是將用了多年的手機換到最新。

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