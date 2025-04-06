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百萬YTR「異色檔案」DK被邪教告？ 法院結果出爐

百萬YouTuber「異色檔案」DK發布影片《我被邪教告了2》，遭邪教聖母林欣月提告。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「異色檔案」DK發布影片《我被邪教告了2》，遭邪教聖母林欣月提告。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「異色檔案」DK先前曾經在頻道發布影片《我被邪教告了2》，引起各界譁然。DK在影片中指稱「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖母林欣月共提出15項指控，一副：「要告到你不敢講」態度，令DK不滿，並聲稱自己在影片中所訴內容皆可受公評。台中地方法院認為DK已查證新聞來源與裁判書系統，經綜合考量後，法院認為柯男的影片內容是依據媒體報導、地檢署新聞稿及法院裁定書進行整理並發表個人見解，未見有刻意扭曲或不實情況。創作者若僅能照本宣科，將失去閱聽價值，因此法院裁定林欣月的自訴理由不足，予以駁回。

張婦被邪教聖母毆打導致雙眼失明。（記者楊政郡翻攝，檢方提供）張婦被邪教聖母毆打導致雙眼失明。（記者楊政郡翻攝，檢方提供）

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中華白陽四貴靈寶聖道會「聖師」林欣月等人爆出毆打、虐待信徒，導致方姓女子死亡、張姓女子雙眼失明，且另有13人受傷，其中6名為兒童。林欣月否認犯行且辯稱都是「借竅驅魔」，遭檢方依組織犯罪條例、傷害致死、傷害致重傷害等罪起訴林女等10人，其中林欣月及「三才」（負責執法打人）林佳臻、林佳穎雙胞胎、許密纖等求處加重其刑。

百萬YTR「異色檔案」DK被邪教告？ 法院結果出爐「中華白陽四貴靈寶聖道會」設在國姓鄉長豐村山區的道場，平時大門深鎖，一般人難以進入。（本報資料照，民眾提供）

YouTuber異色檔案DK也在頻道Po出影片提及部分情節。如「聖母唆使其他信眾，活活把方女打死」、「某位老婦人因違逆道規，遭信徒以能量棒痛毆，結果痛毆到雙眼，因此再也看不到了」等，林欣月認為涉及刑事不法的公共利益形象，但法院認為DK只是將已公開的報導加以整理，並基於個人觀點進行闡述。至於影片中提到的「邪教」、「詭異歌曲」等描述，屬可公開討論的範疇。即便柯男的表達方式略顯情緒化或用詞較為嚴厲，讓林欣月感到不快，但並未超出合理評論的界線。

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百萬YouTuber異色檔案DK指控邪教組織教主控告他。（翻攝自YouTube）百萬YouTuber異色檔案DK指控邪教組織教主控告他。（翻攝自YouTube）

DK也在影片中對此提告表達不滿，指出言論自由正逐步被這類惡意訴訟侵蝕。他強調，揭露邪教行為並非犯罪，真正應該被譴責的是利用訴訟手段企圖讓說出真話的人噤聲。DK更表示，宗教自由不應該成為施暴的免死金牌。

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