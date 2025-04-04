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張學友破音了！重返台灣招認太緊張 2度凸槌反應曝光

張學友重返小巨蛋開唱。（JDS提供）張學友重返小巨蛋開唱。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友今晚在台灣舉辦第226場的「60＋巡迴演唱會」，他上週在高雄巨蛋先唱3場，今起重返小巨蛋，連續3周的五、六、日「打卡上班」，票房吸金超過台幣3億元；歌神今晚開場不小心破了兩次音，儘管演出瑕不掩瑜，他仍是忍不住在舞台上偷笑。

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開場張學友站在高台以序曲《留住這時光》獻給粉絲，接著《Ooh La La》音樂一下，加上《馬路英雄》、《情不禁》等勁歌舞曲，天王生動的眼神、表情和嚎叫聲，又「唱」又演讓歌迷嗨到忍不住想站起來。

張學友率領舞者賣力唱跳。（JDS提供）張學友率領舞者賣力唱跳。（JDS提供）

張學友今晚唱到《我應該》時不小心破了音，他不好意思笑出聲，接著唱到經典K歌《三天兩夜》又凸槌，讓他忍不住自嘲：「大家應該會覺得已經唱那麼久了、唱那麼多了，絕對沒問題的，我也都以為是。」

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對於台灣，張學友有著滿滿的情感，他說：「每次在台北這裡表演的時候，我都會有某程度上的緊張，加上上次來不是取消了嗎？心裡面總是有一點怪怪的，自己就在想張學友一定要盡力去表演，其實平穩就好了，好不好。」

張學友今晚在小巨蛋開唱。（JDS提供）張學友今晚在小巨蛋開唱。（JDS提供）

張學友忍不住自嘲：「結果出來沒多久就破（音）了，我不知道這是怎麼樣，我會盡量把下面的演唱會做好的，張學友加油，我知道台灣的朋友非常愛我的，我知道，謝謝你們，我從前不敢講這種話的，現在都不怕了。」歌神稱怕以後沒有機會向粉絲告白，「就講出來了對吧，趁這個機會，謝謝大家對我的支持跟信任。」

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