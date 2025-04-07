吳秉宸撂台語磨演技 偷師戲精苗可麗、江國賓

吳秉宸（左起）和陳孟蕎、艾琳兒在豎屏劇中撂台語飆戲。（17LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇達曾以偶像劇《鑑識英雄》拿下金鐘50戲劇節目男配角獎，他近來擔任17LIVE豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇？》編導，談起拍攝心情，他打趣讚出品方很偉大，「這麼荒唐的劇情居然讓我們拍。」

金鐘男配蘇達擔任《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇？》編導。（17LIVE提供）

蘇達談到，一般的影視作品都有太多戲劇包袱，而短劇又無法展現完整的戲劇設計，「豎屏劇剛好提供了一個折衷的平台，既能瘋狂自在玩，又能是一個完整戲劇作品。」

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《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇？》男主角由BL男神吳秉宸擔任，他為戲獻出兩個「第一次」，包括一次用台語演戲、第一次參與豎屏劇的演出，「對我來說真的是非常享受的體驗，感謝有這次機會讓我可以突破自己，覺得是天上掉下來的禮物。」

吳秉宸招認台語不流利，對他來說無疑是一大挑戰，他透露事前會把最難講的台詞反覆背誦，讓自己內化進去這些語句形塑的情節中，「當然我也有看許多前輩的片段揣摩，最多的就是可麗姐（苗可麗）跟國賓哥（江國賓）兩個八點檔大前輩的演出，每次看他們的精彩片段都可以學到很多，我也努力把他們拿捏節奏的方式帶進這次的表演裡。」

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