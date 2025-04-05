安芝儇隊友首度抵台！「超狂筋肉體態」曝光 球場相見歡狂比心

裴垂鉉來台比健美比賽。（翻攝自IG/健身工廠提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手林芯儀近日在IFBB健美比賽《Women's Fit Model》勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，本次賽事也吸引韓國的啦啦隊女神裴垂鉉參賽，成為場上嬌點。

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裴垂鉉來台比健美比賽。（健身工廠提供）

現役韓國職棒SSG登陸者隊啦啦隊成員裴垂鉉有著「韓國最長壽啦啦隊員」稱號，今（5）日她參加IFBB PRO職業比基尼賽，這是她首次來台灣征戰職業賽、挑戰奧賽資格，她也提到這是她睽違兩年的第一場比賽；儘管裴垂鉉憑藉其出色的體態和表現引起了觀眾和評審的關注，但最終未能進入First call，遺憾地錯失了奧賽資格。

裴垂鉉捕捉安芝儇，對方朝著鏡頭狂比心。（翻攝自IG）

雖然裴垂鉉未能順利晉級，但在比賽結束後她很快轉換心情享受台灣美食，從限時動態中可以看到她大啖牛肉麵、水餃還喝手搖，傍晚更現身球場為韓籍啦啦隊女孩安芝儇應援，還可以看到安芝儇朝著她揮手比心，而兩人同為SSG登陸者隊隊友看來有著好交情。

裴垂鉉捕捉安芝儇，對方朝著鏡頭狂比心。（翻攝自IG）

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