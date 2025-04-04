ARKis最神男團 各路神明庇佑

ARKis是台灣最「神」的偶像男團。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕ARKis是歌壇最「神」的偶像男團，8位團員中居然有6位團員的家人都具有乩身，從觀世音菩薩、玄天上帝、濟公、關公、三王爺到三太子，ARKis的「神」奇故事說不完。

李東翰小時候去台東參加炸寒單活動，當過寒單爺。（李東翰提供）

由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定8位帥哥組成的ARKis是選秀節目《原子少年2》所組成的人氣男團，日前ARKis上網路節目《如虹音樂會》聊起他們組團的趣事，最神奇的莫過有一次開會聊到家人，意外發現不少團員家裡都開宮廟。

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ARKis的舞蹈擔當黃崇峻的阿公是五府千歲的乩童，家裡開宮廟，表哥和親戚也都是不同神明的乩身，他則是三王爺的乾孫子。而李東翰的阿公是玄天上帝的乩童，他從小跟著阿公拜拜，透露和濟公、三太子都是好朋友，小時候還跟爸爸去台東參加炸寒單活動，當過寒單爺，只是當時年紀太小，他只記得人家把鞭炮往他身上扔時有一點害怕。

曾經赴韓國當過練習生的隊長Alex說他阿公是觀世音菩薩的乩童，他是濟公的乾兒子；鄭彫秦的爸爸是關公和濟公的乩童，他說有一次爸爸的朋友到他家，突然叫他跪下，問他要不要當他的乾兒子，他答應之後才知道原來對方是閻羅四殿下的乩身，他就變成了閻羅四殿下的乾兒子。建築公司小開的Vin則是關公的義子，媽媽還很擅長易經卜卦。

長相酷似韓星朴炯植的禾雁凱則透露家裡原本開三太子廟，奶奶是乩身，但奶奶過世後，家裡就沒有再開放給外人來拜拜。團員中年輕最小的忙內李定雖然沒有家人是乩童，卻很喜歡研究玄學，比賽期間就幫Alex算過他會出道，而且是跟動物一起出道，後來ARKis以諾亞方舟的核心概念組團，每個團員都代表不同的動物，讓Alex直呼李定算的真準。

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