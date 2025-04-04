晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ARKis最神男團 各路神明庇佑

ARKis是台灣最「神」的偶像男團。（記者胡如虹攝）ARKis是台灣最「神」的偶像男團。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕ARKis是歌壇最「神」的偶像男團，8位團員中居然有6位團員的家人都具有乩身，從觀世音菩薩、玄天上帝、濟公、關公、三王爺到三太子，ARKis的「神」奇故事說不完。

李東翰小時候去台東參加炸寒單活動，當過寒單爺。（李東翰提供）李東翰小時候去台東參加炸寒單活動，當過寒單爺。（李東翰提供）

由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定8位帥哥組成的ARKis是選秀節目《原子少年2》所組成的人氣男團，日前ARKis上網路節目《如虹音樂會》聊起他們組團的趣事，最神奇的莫過有一次開會聊到家人，意外發現不少團員家裡都開宮廟。

ARKis的舞蹈擔當黃崇峻的阿公是五府千歲的乩童，家裡開宮廟，表哥和親戚也都是不同神明的乩身，他則是三王爺的乾孫子。而李東翰的阿公是玄天上帝的乩童，他從小跟著阿公拜拜，透露和濟公、三太子都是好朋友，小時候還跟爸爸去台東參加炸寒單活動，當過寒單爺，只是當時年紀太小，他只記得人家把鞭炮往他身上扔時有一點害怕。

曾經赴韓國當過練習生的隊長Alex說他阿公是觀世音菩薩的乩童，他是濟公的乾兒子；鄭彫秦的爸爸是關公和濟公的乩童，他說有一次爸爸的朋友到他家，突然叫他跪下，問他要不要當他的乾兒子，他答應之後才知道原來對方是閻羅四殿下的乩身，他就變成了閻羅四殿下的乾兒子。建築公司小開的Vin則是關公的義子，媽媽還很擅長易經卜卦。

長相酷似韓星朴炯植的禾雁凱則透露家裡原本開三太子廟，奶奶是乩身，但奶奶過世後，家裡就沒有再開放給外人來拜拜。團員中年輕最小的忙內李定雖然沒有家人是乩童，卻很喜歡研究玄學，比賽期間就幫Alex算過他會出道，而且是跟動物一起出道，後來ARKis以諾亞方舟的核心概念組團，每個團員都代表不同的動物，讓Alex直呼李定算的真準。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中