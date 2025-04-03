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頑童回歸火力猛 瘦子疑嗆ØZI勾二嫂

頑童回歸火力猛 瘦子疑嗆ØZI勾二嫂頑童新歌上線，瘦子（圖）疑似諷刺ØZI「勾引二嫂」引發熱議。
（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」相隔6年後再度合體推出新專輯《OGS》，昨天首波單曲《無袂煞》曝光，網友卻發現瘦子疑似諷刺ØZI「勾引二嫂」，紛紛驚呼：「是要開戰了嗎？」頑童一回歸就火力全開。

頑童相隔6年強勢回歸。（本色音樂提供）頑童相隔6年強勢回歸。（本色音樂提供）

《無袂煞》上線就引起熱議，歌詞「懶覺沒有腦子，只要是活的它都搞，他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂」戰力十足，網友瘋猜由於吳卓源曾傳和瘦子的表哥交往，後來卻爆與ØZI過從甚密，瘦子表哥不免「綠綠的」，瘦子看不下去很自然，他甚至也取消關注ØZI與吳卓源的IG。

吳卓源（左）曾與ØZI過從甚密。（翻攝自IG）吳卓源（左）曾與ØZI過從甚密。（翻攝自IG）

此外，吳卓源去年被拍到介入朱軒洋與網紅女友的戀情，事發後吳卓源表示不知情對方有女友，瘦子更發文「if you don’t know now you know」，也被指補刀暗酸吳卓源。

對照這些蛛絲馬跡，瘦子似在幫表哥出氣，雖然歌詞寫著「Ozi」，卻讓人直接聯想到ØZI本人，對於《無袂煞》是否在嗆聲ØZI？頑童所屬的本色音樂回應，「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧。我們不多做其他回應了，謝謝。」ØZI則不回應，吳卓源的唱片公司至截稿前也沒有回應。

日前《無袂煞》MV拍攝時，夜戲遇到打春雷、閃電、下超大暴雨，小春、大淵、瘦子和夥伴們一起在樹林裡淋雨，但沒有任何人有怨言和不悅，從出道至今相處了16年的3人展現絕佳默契，3小時完成這個段落。

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