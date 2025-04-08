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廣末涼子「傷害護理師」認罪了！宣布暫停演藝活動

廣末涼子因涉嫌傷害罪，宣布暫停演藝活動。（翻攝自朝日台）廣末涼子因涉嫌傷害罪，宣布暫停演藝活動。（翻攝自朝日台）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子3月底赴大港開唱，吸引眾多樂迷到場朝聖，不到兩週，今（8）凌晨她傳出於靜岡縣島田市某醫院對一名護理師動粗，遭警方依現行犯逮捕；原先日媒報導謹慎，僅稱「自稱是廣末涼子」的演員，隨後廣末官網發布聲明，證實她就是涉案女子。

日媒報導，廣末涼子昨天下午6點多，駕駛的轎車在掛川市新東名高速公路車道與一輛大型拖車相撞，隨即被送往島田市醫院，卻在凌晨12點20分左右於島田市醫院踢打、抓傷37歲的護士，令她受傷，還鬧到院方請警察前來處理。

廣末涼子的官網稍早發布聲明，遺憾證實廣末涼子本人遭逮捕，聲稱在靜岡縣遭遇車禍後送往醫院，因一度陷入恐慌，導致醫護人員受傷。

聲明中向所有受影響的人表示最深切、最誠摯的歉意，其餘細節難以透露，並宣布廣末涼子將暫時停一切演出，以真誠的態度面對未來的問題。

廣末涼子公司發出聲明，宣布她將暫停演藝活動。（翻攝自官網）廣末涼子公司發出聲明，宣布她將暫停演藝活動。（翻攝自官網）

廣末涼子前年6月才與米其林主廚鳥羽周作爆出「雙重不倫」，還因外遇停工長達8個月，後來成立個人事務所「R．H」，和老東家「FLaMme」結束26年的合作，沒想到今年又鬧出「傷害罪」醜聞，令廣大粉絲難以接受。

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