7.7強震重創緬甸 導演趙德胤哽咽求援

趙德胤（中）召開記者會，呼籲大家關注緬甸強震。（在台緬甸學生團體、關注緬甸地震志工提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕緬甸上月28日發生規模7.7強震，死傷人數持續攀升，身為緬甸華僑的導演趙德胤昨在記者會上哽咽，數度請求大家救救緬甸，因為緬甸沒有經歷過這麼大的地震，沒有自救能力，他不怕「家醜外揚」，只希望獲得全世界關注。

趙德胤聲稱想理性分享緬甸狀況，但還是忍不住拿衛生紙擦淚。（記者廖俐惠攝）

趙德胤曾以電影《再見瓦城》獲得金馬獎提名，他率領一群緬甸學生舉行記者會，選擇站出來的原因是聽聞一位學弟說：「（沒有器具）沒關係，人來就可以；我們每一個人都有一雙手，每一個人都要到現場用手搬一塊石頭！」如此迫切的請求，讓他決心要向外界發聲。

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他數度哽咽，表示剛從緬甸回台，母親還在那邊，自認平常拍電影是個非常理性的人，但家鄉遭遇重擊，至今都很難理性傳達緬甸的狀況，「我從來沒有這麼恐懼過，這次不只是我的家鄉或者華人，而是我們人類的悲劇，希望大家用善良、慈悲去看待。」

趙德胤16歲時來到台灣，第二年就遭遇921地震，之後更加入台中高工成立的賑災中心，到了南投集集擔任志工4個月，他感觸很深：「我在緬甸從來不知道什麼是地震，所有緬甸家鄉的人幾乎99％的人跟我一樣。」且緬甸經歷過疫情，這6、7年因為拍攝紀錄片的緣故，他親自走遍緬甸70%的地方，這些年來都處於飢餓、動亂的狀態。

趙德胤近日幾乎無法入睡，因為家鄉緬甸沒有能力自救，一定需要全世界關注，他不會逼大家捐款，只要滑手機5秒關注、轉發都是一種善良、慈悲。

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