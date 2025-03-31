蕭敬騰翻唱《倒帶》 大膽笑虧周董

蕭敬騰嗨到站上鋼琴飆歌。

（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰前晚在澳門開唱，昨天又寵粉舉辦慶生會，與歌迷慶祝38歲生日；他休息3個月重啟巡演，被現場觀眾鼓噪「脫衣服」，忍不住笑說：「你們是不是想要我脫掉外套？我已經結婚了耶！我以為我的粉絲都變成了林有慧（Summer）的粉絲。」更數度在台上放閃老婆大人。

「野生 世界巡迴演唱會」澳門站，由寬魚國際及澳門威尼斯人聯合主辦，老蕭親自擔任音樂總監，歌單呈現舞台爆發力，開場選唱《王子的新衣》，接著的《皮囊》將氣氛再次帶向高峰。

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害羞的老蕭向粉絲訴說心底話，「我必須要謝謝你們，感謝你們，因為我比較害羞，你們要比較主動，我會比較舒服一點。」演唱會上不僅重現《會痛的石頭》、《怎麼說我不愛你》等經典歌曲，更翻唱了王菲、張惠妹、蔡依林等天后金曲。

當唱到蔡依林的《倒帶》時，老蕭笑虧：「聽說這首歌『周先生』都不唱，弟弟我來幫他唱，讓我感到很榮幸。」大膽偷虧好友周杰倫婚前的緋聞，讓粉絲聽了笑翻。

蕭敬騰（右）與愛妻Summer甜蜜切蛋糕。

（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

昨天是老蕭38歲生日，忙完澳門演唱會的他與老婆Summer甜蜜受訪，兩人坦言婚後都幸福肥變胖了，Summer笑認胖了3公斤，老蕭目前的體重也是人生巔峰。

老蕭歡喜迎接生日，挑了隻名錶當生日禮物，他招認這次開唱最擔心感冒，每天起床第一件事就是檢查喉嚨，還笑曝平日睡覺都是戴著圍巾保護喉嚨。

老蕭忙完澳門巡演，鬆口對台北大巨蛋充滿期待，「大巨蛋當然很迷人，我們努力一下。」Summer則表示小巨蛋檔期一直都有在申請，期待緣分到了有機會能把「野生」巡演唱回台灣。

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