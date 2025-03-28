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娛樂 最新消息

金賽綸家屬公開金秀賢調情式對話 避談關鍵照時間點

金賽綸家屬透過律師公開金秀賢（右圖，資料照）與17歲金賽綸調情的對話，引發議論。（翻攝自IG）金賽綸家屬透過律師公開金秀賢（右圖，資料照）與17歲金賽綸調情的對話，引發議論。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢被爆出與未成年的金賽綸交往，事件延燒快20天，金賽綸家屬委託律師傅知錫、「橫豎研究所」的主播金世義昨舉行記者會，律師公開金賽綸在韓國年齡17歲時與金秀賢的對話，金秀賢討要抱抱睡，調情告白引發譁然。

金賽綸家屬昨委託律師傅知錫召開記者會，媒體大陣仗出席。（翻攝自YouTube）金賽綸家屬昨委託律師傅知錫召開記者會，媒體大陣仗出席。（翻攝自YouTube）

面對媒體提問關鍵照片問題，「橫豎研究所」主播金世義未正面回應，不是照片有技術性問題，就是為保護金賽綸及其家屬不願多談，還稱要再等到晚上的YouTube直播，最後公開金秀賢拍攝的性感內衣影像以及寫給金賽綸的明信片，擠牙膏式爆料實在讓人一頭霧水。

秀兩人2016年對話 證實未成年時交往

昨天的記者會上，律師傅知錫公開金秀賢、金賽綸的對話，金秀賢不但說出「妳好可愛」、「以後要親我喔」等話之外，金秀賢在2016年還傳訊給金賽綸：「什麼時候能抱著妳睡呢？感覺能睡得很香，需要1年左右？還是3年？」金賽綸回應：「1年太久了，還3年？」金秀賢說：「1年太久了？那6個月？」金賽綸則表示：「想做的時候就做嘛。」

傅知錫表示，舉行記者會的目的不是要揭露金賽綸輕生的原因，而是家屬面對這些日子以來的各種臆測、指責，希望能透過證據結束這場紛爭，不想再進行沒有意義的真相攻防戰。

記者詢問，最早公開的金賽綸與金秀賢「臉貼臉」的合照，具體拍攝時間是哪一天？金世義表示，當時金賽綸有向家人傳訊說「那是2016年拍的照片。」另一位記者詢問，金秀賢的「下衣失蹤洗碗照」是何時拍攝的？金世義提到，涉及技術性問題，需要更多時間確認細節，記者質疑，當初傳出金秀賢在金賽綸家中的「下衣失蹤照」是金賽綸仍未成年的證據，金世義回應：「我們從未說過那是未成年時拍的照片。」表示之所以公開，是因金秀賢方聲稱「從未去過她家」，才拿照片打臉。

公開金賽綸自殘照 稱求救金秀賢未獲回應

此外，記者會上公開金賽綸的自殘照，聲稱金賽綸在收到公司寄來的第2封求償存證信函之後，在去年4月寫信給金秀賢求救，希望可以解除誤會，還對金秀賢動之以情，「我們交往5、6年，你是我的初戀，希望別躲著我。」豈料因為金秀賢住家戒備森嚴，最後金賽綸仍沒有將這封信交給金秀賢，才崩潰傷害自己。

至於先前金世義爆料金秀賢有比N號房還勁爆的猛料，也成為媒體關注的焦點。金世義回應，只是想告訴外界「我們已掌握這些資訊」。

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