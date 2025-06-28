《鹿鼎記》韋小寶成絕響 李小飛驚傳肝癌病逝

〔記者胡如虹／台北報導〕曾主演過電影《大地勇士》、電視劇《鹿鼎記》韋小寶的李小飛驚傳病逝，享壽76歲，帶他入行的恩師謝雷證實他在6月24日因肝癌過世。謝雷說，李小飛一直都有在運動、打拳，雖然瘦歸瘦但身體很強壯，沒想到今年2月卻發現罹患肝癌，因為太晚發現了，治療不到半年就走了。

李小飛驚傳病逝。（資料照，beautiful娛樂）

李小飛本名李松烟，曾經是70年代的當紅小生，跨足影視歌3棲，他入行之前在美髮院擔任美髮師，因為很喜歡唱歌，剛好當紅歌星謝雷是他在店裡的常客，他就請謝雷幫他介紹唱歌的機會，樂於提攜後輩的謝雷便帶著他在高凌風和廣播人秋華開的餐廳駐唱。

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長相帥氣的李小飛跟謝雷在餐廳駐唱時，吸引許多女粉絲的關愛，連導演蔡揚名的藝人老婆仲情見到他，都覺得他有當明星的特質，跟謝雷說：「你這個徒弟很帥，可以去拍戲。」謝雷順水推舟，請仲情幫忙把李小飛推薦給導演老公蔡揚名，也讓李小飛成功的踏入演藝圈。

李小飛拍電影之後，也陸續跨足唱歌、電視、廣播，出身海軍陸戰隊，體格很好的他，除了主演了台灣首部蛙人電影《大地勇士》，為了爭取演戲機會，還特別去練了跆拳道，成為70年代活躍的武打明星。他後來轉往電視主演了周遊製作的八點檔《鹿鼎記》，「韋小寶」一角也成了他演藝生涯為人所熟知的代表作之一。

李小飛、李翔父子。（資料照，記者王文麟攝）

李小飛淡出演藝圈後定居新竹做骨董、水晶，他的兒子李翔曾經出過台語專輯，雖然李小飛一開始並不贊成兒子走演藝圈，但因為兒子喜歡，最後他還是支持兒子，主動打電話給製作單位和熟識的主持人照兒子，並且偷偷到棚內為兒子探班。李小飛罹癌不到半年就過世，家人跟恩師謝雷都十分哀傷不捨，家人已決定7月8日上午8點在新竹生命紀念園區追思園為李小飛舉辦告別式。

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