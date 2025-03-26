蓋布瑞大讚「哥哥」溫暖 佩德羅妙回：因為我很假

蓋布瑞盧納回歸《最後生還者》第二季飾演佩德羅帕斯卡的弟弟，將有更多責任與羈絆。（法新社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕影集《最後生還者》第二季除了佩德羅帕斯卡飾演的喬爾，與貝拉拉姆齊飾演的艾莉之間宛如父女般的情感備受考驗，他和蓋布瑞盧納飾演的弟弟湯米也有更多角色羈絆，蓋布瑞大讚佩德羅很溫暖，沒想到他卻自嘲是因為自己很「假」！

佩德羅和飾演湯米的蓋布瑞在劇中歷劫重逢，蓋布瑞說一開始和佩德羅透過視訊通話就覺得有一種熟悉感，「你身上有一種溫暖的特質，也許是因為你的臉，讓人覺得特別親切，就像家人一樣。」佩德羅當場表示：「每個人都這麼覺得，因為我太假了！」相當幽默。

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雖然《最後生還者》改編自電玩遊戲，但也對當下社會的提出反思，佩德羅表示，「說故事」本身就是一種宣洩情感的方式，好的作品更能讓人藉此觀察人類在危機與痛苦中的關係，並且能夠聰明地從中提煉出政治寓意、社會寓意，「然後將這一切建立在我們所處的世界之上，既美麗，又深刻。」

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