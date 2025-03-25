晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林心如床上談愛 合作16夏導演許富翔

林心如擔任《有愛我們床上談》製作人，睽違11年再度與導演許富翔合作。（TVBS提供）林心如擔任《有愛我們床上談》製作人，睽違11年再度與導演許富翔合作。（TVBS提供）

李程彬 張軒睿 程予希 莫允雯 縱情演繹親密關係

導演許富翔。（TVBS提供）導演許富翔。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如近年斜槓擔任製作人，成績有目共睹，她近來與導演許富翔合作TVBS影集《有愛我們床上談》，暌違11年與林心如再合作，許富翔表示，接到邀約時相當開心，但看完劇本的第一個念頭就是「為什麼找我？」

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演新戲《有愛我們床上談》，詮譯多變的現代愛情。（TVBS提供）張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演新戲《有愛我們床上談》，詮譯多變的現代愛情。（TVBS提供）

導演許富翔談到，當得知林心如希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣，新劇中有不少親密戲的拍攝，被問遇到最大的挑戰是什麼？ 他笑喊：「最大的挑戰就是我沒拍過！」

《有愛我們床上談》深入探討時下都市男女的親密關係，並由李程彬、張軒睿、程予希、莫允雯等人共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇，透過4位男女主角錯綜複雜的人際關係，勾勒出現代愛情的多樣面貌。

製作人林心如表示，相較於過去製作的作品，《有愛我們床上談》在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她來說也是首次嘗試，各方面都有突破，在尋找演員的過程也是一大挑戰。她找來《16個夏天》的導演許富翔，希望透過另一個視角探討愛情的甜美，還有其中的曖昧、激情、矛盾與選擇，應該會很有趣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中