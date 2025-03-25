林心如床上談愛 合作16夏導演許富翔

林心如擔任《有愛我們床上談》製作人，睽違11年再度與導演許富翔合作。（TVBS提供）

李程彬 張軒睿 程予希 莫允雯 縱情演繹親密關係

導演許富翔。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如近年斜槓擔任製作人，成績有目共睹，她近來與導演許富翔合作TVBS影集《有愛我們床上談》，暌違11年與林心如再合作，許富翔表示，接到邀約時相當開心，但看完劇本的第一個念頭就是「為什麼找我？」

請繼續往下閱讀...

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演新戲《有愛我們床上談》，詮譯多變的現代愛情。（TVBS提供）

導演許富翔談到，當得知林心如希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣，新劇中有不少親密戲的拍攝，被問遇到最大的挑戰是什麼？ 他笑喊：「最大的挑戰就是我沒拍過！」

《有愛我們床上談》深入探討時下都市男女的親密關係，並由李程彬、張軒睿、程予希、莫允雯等人共同演繹一場關於愛與慾、束縛與自由的都會縱情劇，透過4位男女主角錯綜複雜的人際關係，勾勒出現代愛情的多樣面貌。

製作人林心如表示，相較於過去製作的作品，《有愛我們床上談》在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她來說也是首次嘗試，各方面都有突破，在尋找演員的過程也是一大挑戰。她找來《16個夏天》的導演許富翔，希望透過另一個視角探討愛情的甜美，還有其中的曖昧、激情、矛盾與選擇，應該會很有趣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法