（胡如虹和她的藝人朋友們）絕代美人白冰冰活得瀟灑自在

白冰冰近幾年愛上旅遊，喜歡和朋友到處吃喝玩樂。（記者胡如虹攝）

懂得掌握逆增上緣 沒有容貌焦慮 玩出新人生

白冰冰常跟朋友介紹自己是絕代美人。（記者胡如虹攝）

文、攝影／胡如虹

白冰冰相信自己的下半生會很好命。（記者胡如虹攝）

最近參加了法鼓山的禪修營，看到聖嚴法師的影片提到增上緣，我們生命中有順增上緣，也有逆增上緣，面對逆境或是為難我們、給我們考驗的人不要生氣抱怨，也許那正是幫助我們成長的逆增上緣。

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胡如虹和她的藝人朋友白冰冰。（記者胡如虹攝）

我想起白冰冰就很懂得掌握生命中的逆增上緣，她一生面對很多的逆境，從小生長在10個兄弟姊妹的貧窮家庭，排行老三的她照顧弟弟妹妹，還被長期承受經濟壓力的媽媽打罵出氣；她渴望家庭溫暖，早早遠嫁日本，沒想到遇到外遇、家暴的老公，只好挺著大肚子逃回台灣；單親媽媽好不容易在演藝圈闖出一片天，女兒白曉燕又遭到綁架撕票。

走過逆境 闖盪演藝圈52年屹立不搖

這些經歷曾經讓她淚流成河，承受椎心之痛，但她擦乾眼淚，把那些逆境當成逆增上緣，憑著「打拚」的精神，在演藝圈52年依然屹立不搖，還化小愛為大愛成立白曉燕基金會做公益，現在更是活到老學到老的跟隨潮流當YouTuber開起《誠懇逗陣》YouTube頻道。

現在白冰冰過得很好，除了做她熱愛的演藝工作，也經常跟朋友遊山玩水，我曾經跟她一起去苗栗、新竹旅遊，看過她和朋友一起旅行輕鬆自在的樣子，穿著睡衣就跟大家一起吃早餐閒話家常，完全沒有藝人的包袱。她介紹我給朋友認識時，還詼諧的跟朋友說：「我們都是絕代美人，現在都單身沒有後代。」已能淡然的面對喪女之痛。

親切待人 國民歌手最大魅力

絕代美人要活得瀟灑自在，也要愛自己，接受自己真實的樣貌，欣賞自己的美好。很多女藝人有容貌焦慮症，白冰冰完全沒有這個問題，我發現她可以素顏就出門，碰到粉絲熱情的跟她打招呼說「「冰冰姐妳好！」、「白冰冰我們都很喜歡妳，可以跟妳合照嗎？」她都親切的回應，來者不拒，只是最後會補上一句：「你們回去一定要看《超級冰冰Show》哦！」順便替自己主持的節目做宣傳。

我問她怎麼願意素顏跟粉絲拍照？她笑笑說，民眾之所以愛她並不是因為她的容貌，她從以前還是年輕妹妹到變成媽媽、阿嬤，長年以來就像鄰居一樣親切的面對民眾，民眾也對她很親切，在她身上看

不到明星的樣子，她比較像「國民藝人」或是「國民歌手」。

自認最大的魅力就是親切，白冰冰不但沒有容顏的焦慮，還說她常開玩笑跟人家說她不是演藝家、歌唱家，她是老人家。

愛上旅遊 改變價值觀變好命的人

明年就過70歲生日，白冰冰其實一點兒也不服老，仍跟年輕人一樣充滿精力，她這幾年愛上旅遊，從台灣玩到南北極，談起旅行總是眉開眼笑的說自己是「七逃人」，旅遊讓她的視野更開闊，人生觀更豁達，也改變了她的價值觀，覺得她這一生最珍貴的資產就是交了各行各業好朋友。

前陣子她剛跟朋友去尼泊爾玩了一趟，感觸很深的說，當她搭直昇機上喜瑪拉雅山脈，在4千多米的地方遙望8千多米的聖山時，內心充滿感動，覺得很多人終其一生都沒有機會看到喜瑪拉雅山，她個兒這麼小的一個人卻可以來到這麼高的聖山，非常的感恩。

「以前我覺得自己是一個歹命人，我不是一個能人，只能靠自己努力打拚，我孝順父母、樂於助人，卻從小到大都過得苦，但現在覺得老天爺把這一切都看在眼裡，知道我前半生很歹命，疼惜我，現在都在補償我，我相信下半生會過得很好。」白冰冰感性說她現在覺得自己是一個好命的人。

熱愛表演，把歡樂帶給觀眾的白冰冰，懂得愛自己，也有愛她的觀眾和朋友，被愛包圍自然是一個好命的人。

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