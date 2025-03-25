晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）絕代美人白冰冰活得瀟灑自在

白冰冰近幾年愛上旅遊，喜歡和朋友到處吃喝玩樂。（記者胡如虹攝）白冰冰近幾年愛上旅遊，喜歡和朋友到處吃喝玩樂。（記者胡如虹攝）

懂得掌握逆增上緣 沒有容貌焦慮 玩出新人生

白冰冰常跟朋友介紹自己是絕代美人。（記者胡如虹攝）白冰冰常跟朋友介紹自己是絕代美人。（記者胡如虹攝）

文、攝影／胡如虹

白冰冰相信自己的下半生會很好命。（記者胡如虹攝）白冰冰相信自己的下半生會很好命。（記者胡如虹攝）

最近參加了法鼓山的禪修營，看到聖嚴法師的影片提到增上緣，我們生命中有順增上緣，也有逆增上緣，面對逆境或是為難我們、給我們考驗的人不要生氣抱怨，也許那正是幫助我們成長的逆增上緣。

胡如虹和她的藝人朋友白冰冰。（記者胡如虹攝）胡如虹和她的藝人朋友白冰冰。（記者胡如虹攝）

我想起白冰冰就很懂得掌握生命中的逆增上緣，她一生面對很多的逆境，從小生長在10個兄弟姊妹的貧窮家庭，排行老三的她照顧弟弟妹妹，還被長期承受經濟壓力的媽媽打罵出氣；她渴望家庭溫暖，早早遠嫁日本，沒想到遇到外遇、家暴的老公，只好挺著大肚子逃回台灣；單親媽媽好不容易在演藝圈闖出一片天，女兒白曉燕又遭到綁架撕票。

走過逆境 闖盪演藝圈52年屹立不搖

這些經歷曾經讓她淚流成河，承受椎心之痛，但她擦乾眼淚，把那些逆境當成逆增上緣，憑著「打拚」的精神，在演藝圈52年依然屹立不搖，還化小愛為大愛成立白曉燕基金會做公益，現在更是活到老學到老的跟隨潮流當YouTuber開起《誠懇逗陣》YouTube頻道。

現在白冰冰過得很好，除了做她熱愛的演藝工作，也經常跟朋友遊山玩水，我曾經跟她一起去苗栗、新竹旅遊，看過她和朋友一起旅行輕鬆自在的樣子，穿著睡衣就跟大家一起吃早餐閒話家常，完全沒有藝人的包袱。她介紹我給朋友認識時，還詼諧的跟朋友說：「我們都是絕代美人，現在都單身沒有後代。」已能淡然的面對喪女之痛。

親切待人 國民歌手最大魅力

絕代美人要活得瀟灑自在，也要愛自己，接受自己真實的樣貌，欣賞自己的美好。很多女藝人有容貌焦慮症，白冰冰完全沒有這個問題，我發現她可以素顏就出門，碰到粉絲熱情的跟她打招呼說「「冰冰姐妳好！」、「白冰冰我們都很喜歡妳，可以跟妳合照嗎？」她都親切的回應，來者不拒，只是最後會補上一句：「你們回去一定要看《超級冰冰Show》哦！」順便替自己主持的節目做宣傳。

我問她怎麼願意素顏跟粉絲拍照？她笑笑說，民眾之所以愛她並不是因為她的容貌，她從以前還是年輕妹妹到變成媽媽、阿嬤，長年以來就像鄰居一樣親切的面對民眾，民眾也對她很親切，在她身上看

不到明星的樣子，她比較像「國民藝人」或是「國民歌手」。

自認最大的魅力就是親切，白冰冰不但沒有容顏的焦慮，還說她常開玩笑跟人家說她不是演藝家、歌唱家，她是老人家。

愛上旅遊 改變價值觀變好命的人

明年就過70歲生日，白冰冰其實一點兒也不服老，仍跟年輕人一樣充滿精力，她這幾年愛上旅遊，從台灣玩到南北極，談起旅行總是眉開眼笑的說自己是「七逃人」，旅遊讓她的視野更開闊，人生觀更豁達，也改變了她的價值觀，覺得她這一生最珍貴的資產就是交了各行各業好朋友。

前陣子她剛跟朋友去尼泊爾玩了一趟，感觸很深的說，當她搭直昇機上喜瑪拉雅山脈，在4千多米的地方遙望8千多米的聖山時，內心充滿感動，覺得很多人終其一生都沒有機會看到喜瑪拉雅山，她個兒這麼小的一個人卻可以來到這麼高的聖山，非常的感恩。

「以前我覺得自己是一個歹命人，我不是一個能人，只能靠自己努力打拚，我孝順父母、樂於助人，卻從小到大都過得苦，但現在覺得老天爺把這一切都看在眼裡，知道我前半生很歹命，疼惜我，現在都在補償我，我相信下半生會過得很好。」白冰冰感性說她現在覺得自己是一個好命的人。

熱愛表演，把歡樂帶給觀眾的白冰冰，懂得愛自己，也有愛她的觀眾和朋友，被愛包圍自然是一個好命的人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中