曾敬驊興奮空降大阪 《我家的事》讓觀眾哭了

曾敬驊到大阪電影節宣傳《我家的事》，揮手與台下影迷打招呼。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《我家的事》在大阪亞洲電影節舉行世界首映，兩場放映皆完售，新銳導演潘客印、主角曾敬驊特別飛到大阪與觀眾一同欣賞。曾敬驊透露是第一次來到大阪，跟著觀眾首次完整觀看全片，坦言緊張又興奮，腦海中回想起與片中家人的相處時光，格外懷念；導演潘客印則哽咽表示：「像回家一樣！」

導演潘客印（左）帶著《我家的事》與曾敬驊（右）一同出席大阪電影節，並驚喜拿出片中關鍵的全家福圖畫。（牽猴子提供）

導演潘客印首部劇情長片《我家的事》在大阪首映收服觀眾的心，影廳內傳來啜泣聲，許多人情緒深受觸動。有一名曾在台灣彰師大留學的大阪觀眾，映後興奮分享對片中彰化場景與襪子工廠的共鳴：「原本觀影是想練中文，結果片中大多是講台語，反而更加親切懷念！」

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此行有不少曾敬驊的粉絲飛到大阪支持，曾敬驊分享片中最具情感張力的一場戲，他卻一時找不到頭緒，導演潘客印便默默帶他走上頂樓「放風」，讓他望向夜晚的星空與遠方景色，接著靈感如潮水般湧上，最終順利完成這場戲，也幫助他掌握與藍葦華詮釋父子關係時的節奏。《我家的事》將在暑假上映。

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