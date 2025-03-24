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大港開唱尬高雄櫻花季 張學友空降雄蛋

香港天王張學友相隔5年在高雄舉辦巡演。（環球提供）香港天王張學友相隔5年在高雄舉辦巡演。（環球提供）

記者陽昕翰／專題報導

大港開唱尬高雄櫻花季 張學友空降雄蛋日本天后倖田來未將在高雄櫻花季帶來精采演出。
（寬寬整合行銷提供）

大港開唱音樂祭3月29、30日在高雄駁二登場，將與高雄櫻花季互別苗頭，還有歌神張學友空降高雄巨蛋，這是歌神相隔5年重返高雄開唱，儘管採取實名制對尬黃牛，門票依舊秒殺完售。

高雄櫻花季號稱是最浪漫的音樂節，活動3月28至3月30日在高雄夢時代正對面廣場舉行，主辦單位力邀倖田來未、李泳知、Apink的成員鄭恩地等日韓大咖助陣，還有近來陷入感情糾紛的金秀賢壓軸登台，帶來十足話題。

除了日韓大咖力挺高雄櫻花季，還有動力火車、八三夭、理想混蛋、美秀集團等夯團開唱，以及女團幻藍小熊、babyMINT、HUR、BOOM！怪物星人等演出卡司。

張學友同一時間帶著「2025 張學友60＋巡迴演唱會」唱進高雄巨蛋，歌唱生涯40年的他，今年才完成了第1000場個人演唱會，成為首位巡演場次達到千場的華語歌手。

張學友這套全新巡演，把管弦樂、流行音樂和現代芭蕾舞巧妙融合，創造人聲、音樂、舞蹈三位一體、互相輝映的精彩表演，歌神的演出備受粉絲期待。

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