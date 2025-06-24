賀瓏感情時間軸曝 爆「無縫接軌Albee」業界人士全說了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏日前被目擊與女星Albee互動親密，隨後遭經紀公司薩泰爾解約，引起輿論譁然，他23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方遺書，試圖自清分手原因並非第三者介入。對此，製片、編劇萬君玲感嘆，賀瓏就像陳世美，天殘陪他受難，而他卻在飛黃騰達後無情轉身。

編劇萬君玲感嘆，賀瓏（圖）就像陳世美。（資料照）

萬君玲23日在臉書發文，坦言自己以前就想說賀瓏的感情事，如今看到薩泰爾宣布與賀瓏理念不合，終止雙方經紀合約，讓她心想：「我就在等這個正義什麼時候會到。」

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萬君玲指出，天殘是賀瓏的前女友，兩人至少交往六年，天殘陪著賀瓏走過被謾罵最慘的人生低谷，結果男方聲勢再起時，與天殘分手，「無縫接軌Albee」。

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此外，萬君玲提到，賀瓏4月3日生日，當天Albee在社群PO出寫有「交往即天堂」的照片，依照天殘遺書，事隔3天賀瓏提出分手。她認為，賀瓏與Albee要讓大家知道他們在一起，最起碼也要過個一年半載，沒想到天殘4月17日離世，賀瓏與Albee本（6）月就親密同遊日本，「真是逝者何堪啊！」

萬君玲感嘆，對她來說賀瓏就像是陳世美，天殘陪他吃苦受難，他卻在飛黃騰達後無情轉身，「我不相信喜劇圈不知道賀瓏與天殘的事」，她也坦承，這些話已經憋了好久，「感謝薩泰爾，我覺得某種程度上，公司的一紙聲明，為我心中的不平主持了公道。」

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