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林煒帶女友遊歐 笑撇登記婚

林煒（右）和女友Cora出席「台灣醫護長照VR模擬教育學會」首次會員大會。（記者蕭方綺攝）林煒（右）和女友Cora出席「台灣醫護長照VR模擬教育學會」首次會員大會。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林煒2019年轉換跑道投入AI產業，他和女友Cora創立「台灣醫護長照VR模擬教育學會」，昨出席會員大會，致詞時甜蜜向女友喊話：「Cora像我的24小時AI！」2人交往6年，去年耶誕節到歐洲自駕15天，被問這趟旅行算是蜜月？林煒愣住3秒才點頭說：「嗯！把秘密說出來了。」追問是否已登記結婚？他們先虛晃一招秀出情侶戒，後來解釋：「沒有登記啦，只是去玩。」

看好VR長照領域 不拍戲專心當CEO

林煒提到歐洲行先從捷克出發，一路自駕行經德國、奧地利，他以「刺激」2字形容自駕遊，原來是近視200度的他忘記帶眼鏡出國，買隱形眼鏡也不方便，竟以裸視開車，他老神在在說：「開車時覺得看紅綠燈有些模糊，擔心Cora太緊張，開到目的地才跟她講。」

此外，林煒去年曾客串民視八點檔《愛的榮耀》，如今他推掉找上門的劇本，希望全心投入VR教育訓練系統製作，他認為兩邊都要做「會精神分裂」，加上企業家朋友建議他現階段要快速累積公司的VR作品，所以不打算接戲。

林煒自認是標準金牛座工作狂，天天工作10小時，好在Cora總能在旁替他打理三餐，並控管公司預算，他提到VR公司投資很燒錢，剛買了一張18萬的顯示卡。

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