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陳奕迅高雄門票明開搶 澳洲巡演搞笑要粉絲死心吧

陳奕迅在高雄巨蛋開唱，這次將舉辦6場演唱會。（My Kan提供）陳奕迅在高雄巨蛋開唱，這次將舉辦6場演唱會。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅5月唱進高雄巨蛋，共舉辦6場「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會，門票將於3月23日開賣，正好是他與老婆大人徐濠縈的結婚紀念日，寵妻的他上週在澳洲開唱，還在舞台上拒絕了歌迷的告白。

陳奕迅上週唱進澳洲雪梨，在Qudos Bank Arena舉辦兩場演唱會，他在演唱會展現最真摯的情感，更以《孤獨患者》向過世的好友方大同致敬，讓許多粉絲看到噴淚。

陳奕迅以流利英語向當地觀眾分享演唱會概念，「Fear 和 Dreams 都還沒發生，它們只存在於腦中，不是真實的。所以不要想太多，好好把握當下。」一番話引發全場共鳴。

演唱會的氣氛笑淚交織，台下有歌迷聽到拭淚，更有粉絲熱情大喊「老公」，沒想到陳奕迅聽了卻幽默回應：「別再叫了，我結婚快20年了，死心吧！」

陳奕迅這趟到澳洲開唱，也悠閒漫步在城市街頭，大啖冰淇淋及街頭美食，甚至與鴿子「即興互動」，全記錄在巡演Vlog中。

陳奕迅「FEAR and DREAMS」巡演將在高雄巨蛋登場，場次包括5月16、17、18、23、24及25日，今天優先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大&MyVideo黑卡會員購票，正式售票將於明天中午在拓元售票系統開賣。

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