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台鋼女孩Wing Stars出單曲 安芝儇Mingo賣力唱跳中文歌

台鋼啦啦隊女孩發表單曲，成員們齊聚唱跳。（記者胡舜翔攝）台鋼啦啦隊女孩發表單曲，成員們齊聚唱跳。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼啦啦隊女孩Wing Stars昨舉辦《Cheer it up加大》單曲寫真發行記者會，15位成員齊聚現場開跳，其中韓籍成員安芝儇、「Mingo」朴旻曙都直呼唱歌很難，安芝儇還撂華語說：「我會認真學習中文，請大家拭目以待。」

朴旻曙（左）、安芝儇都直呼唱中文歌很難。（記者胡舜翔攝）朴旻曙（左）、安芝儇都直呼唱中文歌很難。（記者胡舜翔攝）

隊長螢螢透露這次錄製單曲MV花了兩天，為了完美表現大家都沒什麼休息，而今年有不少韓籍外援加入各隊，人氣成員一粒正面看待，把大家當作學習對象，面對來勢洶洶的女神李珠珢，安芝儇也說不會有壓力，「因為前輩發展的很好，後輩才有機會來，很恭喜她，我們各自有不一樣的魅力。」

韓星金秀賢日前捲入和已故女星金賽綸交往醜聞，至今仍在韓國不斷發酵，不過據傳金秀賢月底照常會到高雄的櫻花季演出，聽聞此事，安芝儇和Mingo皆睜大眼睛露出驚訝神情，看來對於金秀賢深陷風波仍照常演出的決定都感到無比訝異，而Mingo月底也會去櫻花季表演，不過與金秀賢是不同天。

安芝儇和Mingo透露曾看過金秀賢主演的《淚之女王》，當時還很喜歡劇中角色，坦言很震驚金秀賢爆出醜聞，不過現在還無法定論對錯，Mingo認為還是要多專注自身，也盼不會再有更多人受到傷害。

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