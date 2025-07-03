馬筱梅禁大S子女去黑范家 S家友人斥3C成癮說

大S前夫汪小菲（左）5月份補辦盛大婚禮將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年初因病驟逝於日本，之後1女1子皆交由生父汪小菲照顧。先前汪小菲大手筆補辦婚禮，風光迎娶｢Mandy」馬筱梅，沒想到現在卻傳出馬筱梅禁止大S子女去「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻家，原因是去了黑人家孩子容易3C成癮。

大S與汪小菲生的「小玥兒」與「箖箖」目前都在台灣念書，雖然先前說好想見家人隨時可溝通聯絡，約定時間見面，事實上，「小S」徐熙娣、「S媽」黃春梅與繼父具俊曄要見到小玥兒和箖箖卻難如登天，因為想見到家人必須經過馬筱梅同意，且馬筱梅表示，汪小菲不希望小玥兒和箖箖到黑范夫婦家，容易3C成癮。

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「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻讓自家雙胞胎跟大S子女一起玩。（本報資料照，記者潘少棠攝）

根據《三立新聞網》報導，馬筱梅對於媒體報導她禁止小玥兒、箖箖去黑范夫婦家，她解釋是「孩子父親（即汪小菲）」不希望到他們家一直打遊戲，又開始3C成癮症，更提出學校老師曾指狀況嚴重需注意。馬筱梅也說有對話紀錄明確告訴S家隨時可看孩子，但S家卻沒人來，還委屈說S媽有律師及孩子的微信，不可能不讓她們與家人見面。

「小S」徐熙娣（左）與二女兒Lily。（翻攝自IG）

S家友人告訴《壹蘋新聞網》：黑范家的雙胞胎根本沒有3C成癮症，小玥兒和箖箖與飛飛、翔翔玩的是桌遊、下象棋、五子棋。且當時身陷低潮的小S，看到小玥兒和箖箖玩得開心，還很感謝黑范夫婦對大S子女的悉心照顧。

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