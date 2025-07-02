紀寶如次子涉砍人又涉毒 家中搜出大量毒品及分裝工具

警方在余家中搜出毒品及分裝工具。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕資深女星紀寶如次子余彥鋒，上個月2日晚間與吳姓妻子爆發口角，還因此與陳姓友人發生衝突最後持刀砍傷陳姓友人，文山二分局警方到場時起初僅以傷害罪偵辦，後續卻在余的家中搜出依託咪酯、安非他命、哈密瓜錠等多項毒品，警方將余嫌依殺人未遂及毒品危害防制條例送辦，其妻子吳女及陳男女友張女則被依毒品罪法辦。

警方指出，6月2日晚間，余姓男子疑因不滿陳姓男子與其張姓女友介入其與吳姓妻子的感情關係，情緒失控下持刀攻擊陳男，造成對方手臂與背部撕裂傷。陳男送醫治療後無生命危險。

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警方到場時，發現陳男女友張女神情緊張，警方主動盤查，當場在她身上發現依託咪酯、安非他命、毒咖啡包及俗稱「哈密瓜錠」等毒品，遂依法查扣。

警方懷疑現場糾紛與毒品有關，想要主動勘查現場包含余的住家，卻被吳女拒絕，警方立刻報請檢察官指揮搜索，最終竟在余彥鋒夫婦房內查獲大量毒品及分裝器具，包括：依託咪酯粉末2包、依託咪酯菸彈5顆、菸油3瓶、安非他命10包、卡西酮2包、愷他命1包、哈密瓜錠157顆、果汁粉1瓶，以及空菸彈41個、塞頭91個、電子磅秤2台、封口機1台、分裝袋一批等。

據了解，現場設備齊全，疑似為毒品分裝使用。警方表示，雖現場人員皆否認與毒品有關，仍根據現場證物與供述，將余嫌依殺人未遂及毒品危害防制條例送辦，張女與吳女則依毒品罪嫌一併移送台北地檢署偵辦。

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