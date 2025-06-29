（獨家）田馥甄恆春開唱！虧「漏音樂迷」位置佳 野餐聽歌超chill

田馥甄希望歌迷把「田調」的精神留在心裡。（何樂提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕金曲歌后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，28日晚間在恆春聯福磚窯盛大開唱，紅磚古韻與恆春古城夜色交織，打造獨特「田式」音樂盛宴。現場近兩千名幸運抽到門票的樂迷沉浸在田馥甄的溫暖歌聲中，戶外舞台以簡約設計融入古城景觀，搭配唯美燈光，讓每首歌都成為視覺與聽覺的雙重享受。田馥甄更幽默cue場外「漏音」樂迷，發現周邊高樓民宅陽台擠滿人潮，她笑說：「這位置約莫小巨蛋黃2C，視線毫無遮擋，給你們一個讚！」還開玩笑稱工作人員要拿「斗內箱」上樓收費，引來全場歡笑。

演場會周邊擠滿漏音迷。（記者蔡宗憲攝）

場外同樣熱鬧非凡，聯福磚窯旁的古城牆周邊聚集大批樂迷，展現恆春半島獨有的「CHILL」氛圍。他們鋪上野餐墊、帶著在地美食小吃，席地而坐聆聽「漏音」，將古城草地變成另類音樂派對。不少樂迷表示，雖看不到舞台，但伴著晚風、星空與田馥甄的歌聲，別有一番風味。一位恆春粉絲阿南笑說：「聽漏音也能感受到Hebe的魅力，恆春的夜晚太浪漫了！」主辦單位與縣府合作嚴密交通管制與環境清潔，確保古蹟風貌不受影響，展現對在地文化的尊重。

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演場會周邊漏音迷席地而坐超CHILL。（記者蔡宗憲攝）

這場巡演以自然為舞台，田馥甄團隊走遍台灣，嚴選台南鹽田、南投埔里、高雄衛武營等五地，恆春聯福磚窯因其歷史底蘊與自然風光脫穎而出。28日晚間演出中，田馥甄獻唱經典歌曲《小幸運》與新歌《一二三》，每首歌搭配古城夜景，營造出獨特的沉浸式體驗。場外漏音區的樂迷也跟著合唱，氣氛溫馨感人。

周邊高樓民宅陽台「小巨蛋視角」被田馥甄虧。（記者蔡宗憲攝）

恆春場演出不僅是音樂盛事，更為當地旅遊注入活水。兩場預計吸引四千名樂迷南下，帶動客運、住宿與餐飲熱潮，墾丁各大民宿幾乎客滿。當地商家興奮表示：「Hebe選擇恆春開唱，讓更多人看見古城的文化魅力，帶來實質觀光效益。」縣府也指出，聯福磚窯近年轉型為藝文場域，田馥甄的演出讓恆春的歷史與現代音樂完美結合，盼能扭轉墾丁旅遊的刻板印象，為南台灣帶來新氣象。29日晚間的第二場演出同樣備受期待，樂迷與當地居民已準備好再次迎接這場「田式」音樂饗宴。

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