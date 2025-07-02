網瘋傳58歲張宇「白髮爆瘦」現身街頭 好友游鴻明也在一旁

張宇（右）與好友游鴻明（中）外出被網友偶遇，滿頭白髮引起熱議。（翻攝自小紅書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（1）有中國媒體以「58歲張宇近況曝光，滿頭白髮步履蹣跚，妻子病倒交代後事」為題，報導張宇與好友游鴻明外出被網友偶遇的新聞，只見影片中的張宇滿頭白髮蒼蒼，身形雖不至於用「消瘦」兩字來形容，但確實已出現老態，與昔日舞臺上的形象反差極大，瞬間引爆全網熱議。網友感慨並表示疑惑，對比7月6日即將邁入59歲的林志炫還在飆高音，4月底才剛過58歲生日的張宇怎麼老成這樣了？

事實上，張宇今年2月才因為確診，又反覆感染流感，咳了將近4個月，身形清減、面顯疲態在所難免，而且自2022年起，張宇便鮮少染黑他的頭髮，即便替好友站台、現身演唱會，也很少刻意「染髮、裝年輕」。

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至於「妻子病倒交代後事」，其實緣起於張宇今年6/21在老婆十一郎（本名蕭慧文）生日當天，曾在臉書上po出一篇文章，內容提及老婆因兩人交叉傳染、反覆感染流感十分憂心，甚至在日常對話中出現：「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子⋯」、「不要自己煮，找幾家好餐廳，約一些談得來的朋友一起吃飯⋯」、「不要自己打掃，請人幫忙⋯」、「除非你找到像我對你一樣好的人，要不然不要再結婚了。」諸如此類的字句，讓張宇從一開始的啼笑皆非，到後來才深刻感覺到老婆是很嚴肅看待「生病」這件事。

張宇（左）今年6月在老婆生日當天發文，狀況其實還不錯，很難想像，短短不到10天就被網友拍到滿頭白髮的模樣。（翻攝自臉書）

張宇原文如下：

今年二月我們再次確診，又反覆感染流感。雖然四個多月後才勉強止住了那似乎永遠也好不了的咳。



但狀況好像也沒糟到妳需要開始：



教我如何使用洗衣機；

如何曬衣服；怎麼炒青菜；⋯

如何處理生活中的大大小小事情，健保、勞保、銀行、合約⋯



甚至需要在我們聊天的話題裡談到

「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子⋯」

「不要自己煮，找幾家好餐廳，約一些談得來的朋友一起吃飯⋯」

「不要自己打掃，請人幫忙⋯」

「除非你找到像我對你一樣好的人，要不然不要再結婚了。」



直到那天妳對剛畢業回家的小Mo發了超大的脾氣，只因他怎麼也不肯陪我多打兩圈麻將。我才知道妳是真的在擔心我，怕孩子委屈了我，怕我不懂照顧自己。

所以才那樣未雨綢繆著我在失去妳後一個人的日子。

所以才那樣嚴辭警告孩子們，怕他們將來虧待了沒妳撐腰的老爸。



今天是妳的生日，但我們不要只在生日的今日才許願快樂，

我要妳安安心心地過未來的每一天。



不用擔心我，如果真有那麼一天，我答應你我會好好的。



生日快樂，永遠自在



另外



今後我也

不再幫妳開瓶蓋；

不再幫妳提重物；

不再當妳的司機；

還有…妳也要開始學著看導航了。

很多人看完全文後，都為之鼻酸，不少人甚至覺得那根本就是一篇「情歌歌詞 」！歌迷們不僅難得見到十一郎的美麗倩影，字裡行間難掩的深厚愛意，也讓不少網友積極勸進夫妻倆雙劍合璧，趕快再合作新歌吧！

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