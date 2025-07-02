晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網瘋傳58歲張宇「白髮爆瘦」現身街頭 好友游鴻明也在一旁

張宇（右）與好友游鴻明（中）外出被網友偶遇，滿頭白髮引起熱議。（翻攝自小紅書）張宇（右）與好友游鴻明（中）外出被網友偶遇，滿頭白髮引起熱議。（翻攝自小紅書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（1）有中國媒體以「58歲張宇近況曝光，滿頭白髮步履蹣跚，妻子病倒交代後事」為題，報導張宇與好友游鴻明外出被網友偶遇的新聞，只見影片中的張宇滿頭白髮蒼蒼，身形雖不至於用「消瘦」兩字來形容，但確實已出現老態，與昔日舞臺上的形象反差極大，瞬間引爆全網熱議。網友感慨並表示疑惑，對比7月6日即將邁入59歲的林志炫還在飆高音，4月底才剛過58歲生日的張宇怎麼老成這樣了？ 

事實上，張宇今年2月才因為確診，又反覆感染流感，咳了將近4個月，身形清減、面顯疲態在所難免，而且自2022年起，張宇便鮮少染黑他的頭髮，即便替好友站台、現身演唱會，也很少刻意「染髮、裝年輕」。 

至於「妻子病倒交代後事」，其實緣起於張宇今年6/21在老婆十一郎（本名蕭慧文）生日當天，曾在臉書上po出一篇文章，內容提及老婆因兩人交叉傳染、反覆感染流感十分憂心，甚至在日常對話中出現：「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子⋯」、「不要自己煮，找幾家好餐廳，約一些談得來的朋友一起吃飯⋯」、「不要自己打掃，請人幫忙⋯」、「除非你找到像我對你一樣好的人，要不然不要再結婚了。」諸如此類的字句，讓張宇從一開始的啼笑皆非，到後來才深刻感覺到老婆是很嚴肅看待「生病」這件事。 

張宇（左）今年6月在老婆生日當天發文，狀況其實還不錯，很難想像，短短不到10天就被網友拍到滿頭白髮的模樣。（翻攝自臉書）張宇（左）今年6月在老婆生日當天發文，狀況其實還不錯，很難想像，短短不到10天就被網友拍到滿頭白髮的模樣。（翻攝自臉書）

張宇原文如下： 

今年二月我們再次確診，又反覆感染流感。雖然四個多月後才勉強止住了那似乎永遠也好不了的咳。

但狀況好像也沒糟到妳需要開始：

教我如何使用洗衣機；
如何曬衣服；怎麼炒青菜；⋯
如何處理生活中的大大小小事情，健保、勞保、銀行、合約⋯

甚至需要在我們聊天的話題裡談到
「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子⋯」
「不要自己煮，找幾家好餐廳，約一些談得來的朋友一起吃飯⋯」
「不要自己打掃，請人幫忙⋯」
「除非你找到像我對你一樣好的人，要不然不要再結婚了。」

直到那天妳對剛畢業回家的小Mo發了超大的脾氣，只因他怎麼也不肯陪我多打兩圈麻將。我才知道妳是真的在擔心我，怕孩子委屈了我，怕我不懂照顧自己。
所以才那樣未雨綢繆著我在失去妳後一個人的日子。
所以才那樣嚴辭警告孩子們，怕他們將來虧待了沒妳撐腰的老爸。

今天是妳的生日，但我們不要只在生日的今日才許願快樂，
我要妳安安心心地過未來的每一天。

不用擔心我，如果真有那麼一天，我答應你我會好好的。

生日快樂，永遠自在

另外

今後我也
不再幫妳開瓶蓋；
不再幫妳提重物；
不再當妳的司機；
還有…妳也要開始學著看導航了。

 

很多人看完全文後，都為之鼻酸，不少人甚至覺得那根本就是一篇「情歌歌詞 」！歌迷們不僅難得見到十一郎的美麗倩影，字裡行間難掩的深厚愛意，也讓不少網友積極勸進夫妻倆雙劍合璧，趕快再合作新歌吧！

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中