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張翰喪母悲痛媽媽沒入夢 臧芮萱為阿公守靈揪喝一杯

巫宗翰（左起）、周詠軒、陳子強、臧芮萱、徐麗雯、張翰、周姮吟、劉國劭出席《宇宙的源頭就是愛》首映記者會。（大愛提供）巫宗翰（左起）、周詠軒、陳子強、臧芮萱、徐麗雯、張翰、周姮吟、劉國劭出席《宇宙的源頭就是愛》首映記者會。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張翰、徐麗雯、臧芮萱、劉國劭昨出席大愛劇《宇宙的源頭就是愛》首映記者會，這是張翰在媽媽告別式後首度露面，他難以形容母喪悲痛的心情，指出媽媽沒有入夢，但7歲女兒有夢到奶奶，談及此話題，在場演員透露現實生活中剛好都面對生離死別考驗，徐麗雯2月歷經父喪、臧芮萱在上禮拜送別阿公，劉國劭則在過年期間面臨阿公去世。

徐麗雯提到父親去世，讓她很感嘆：「一個人就這樣消失在世界上，是個震撼。」臧芮萱上週送別阿公，她說天主教信仰相信人死後會復活，親人不會離開，是以祝福方式面對，「在部落每天守靈時會烤肉唱歌，還會問阿公要不要起來喝一杯。」

《宇宙的源頭就是愛》講述校園生活，張翰回憶起高中時期很叛逆，念5年才畢業，因當時拍電影《牯嶺街少年殺人事件》，常常請假，缺課達到上限，還從實驗班轉到普通班，隔年上學又降了一級，他說：「有次到學校發現沒有座位，同學說我的桌椅被搬到外面去，索性轉學讀美工科才畢業。」

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