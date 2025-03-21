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〈人物專訪〉沈文程迎70健檢沒紅字 拒當「三婚男」-雙金歌王不急引退 讚江蕙做自己 期待兩人再合作

沈文程熱愛舞台，縱橫演藝圈40年沒有退休想法。（記者胡舜翔攝）沈文程熱愛舞台，縱橫演藝圈40年沒有退休想法。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

雙金歌王沈文程老當益壯，熱愛舞台的他，不羨慕好友張菲的退休生活，放話沒有引退時間表，他今年將過70大壽，受訪表示：「人生七十古來稀，我能活到70歲很不容易了。」對於國寶級天后「二姐」江蕙復出倒數，他鼓勵二姐做自己最重要，更期待未來能有再次合作的機會。

不菸不酒三餐電鍋搞定 醫生誇腸胃很健康

沈文程連續3年在台灣開唱，體力滿點北中南跑透透，受訪更宣布相隔10年，今年有望回歸主持當年讓他奪下金鐘獎的行腳節目《寶島漁很大》，笑言70歲就是他人生的全新起點。

沈文程持續衝刺演藝事業，唯獨對感情早已看開，曾有過兩次婚姻的他，堅稱對愛情「心如止水」，沒有要找老伴的打算。至於歌王維持健康的養生之道，沈文程透露他習慣早睡早起，生活非常規律，更擔心食安問題，平常若是在家都是自己煮飯做菜，靠著電子鍋自煮搞定三餐。

沈文程打趣：「我繼續跟電子鍋穩定交往中，每天就煮兩湯匙的小米加上一湯匙的白米，主要是多吃南瓜、白肉，青菜也是都水煮。」他之前有做健康檢查，透露健檢報告都沒有紅字，還被醫生誇讚腸胃很健康。

平常沈文程獨居在台中當宅男，事實上他不菸不酒，私下也沒有交際應酬，受訪笑說：「大家都說原住民很會喝酒，可是很奇怪捏，我真的都沒有遺傳。」招認唯一的壞習慣就是偶爾會吃點檳榔。

台語歌王沈文程唱作俱佳，主持更曾獲得金鐘獎的肯定。（記者胡舜翔攝）台語歌王沈文程唱作俱佳，主持更曾獲得金鐘獎的肯定。（記者胡舜翔攝）

演唱會歌單橫跨國台英 看齊張學友掰了字幕

出道40年的沈文程，自豪記憶力最驚人，他的演唱會歌單橫跨國語、台語以及英文歌曲，早已看齊歌神張學友，開唱都不用準備字幕機，他笑說：「有的歌曲都唱了50年了，要我看字幕，我反而會不習慣，會打亂我唱歌的節奏。」

正在籌備巡演的沈文程，近來只擔心會得到流感，現在出門在外都會緊戴口罩，就怕生病會影響到歌唱；沈文程5月10日將在TICC舉辦「國際沈文程日 五月十一彼下埔巡迴演唱會」，5月11日轉戰台中中興大學惠蓀堂開唱，購票可洽大大娛樂。

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