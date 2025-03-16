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娛樂 最新消息

金賽綸爸爸發聲！心寒金秀賢公司沒人來葬禮：保鑣都來了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金賽綸、金秀賢案持續延燒，金賽綸爸爸今天（16日）透過YouTube頻道「橫豎研究所」痛批，明明是金賽綸前東家，且女兒還是第一位簽約的藝人，連保鑣都來弔唁了，金秀賢公司卻沒人來，令家屬心寒。

金賽綸在今年2月16日離世。（達志影像）金賽綸在今年2月16日離世。（達志影像）

YouTube頻道「橫豎研究所」今天公開金秀賢公司代表在事件爆發後，多次傳訊息、致電給金賽綸父親，希望有機會能夠見上一面。

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金賽綸父親則發表聲明，針對GoldMedalist先前發聲解釋，討要7億韓元只是為避免瀆職而走形式，金爸爸怒嗆：「請不要用瀆職來辯護自己的行為，請停止這種幼稚的行為，GoldMedalist沒有任何人告訴金賽綸不用驚慌，只是按照程序寄送存證信函，而且賽綸給公司每個人都打電話，都無人接聽，一直聯繫就是想確認這是金秀賢的意思，還是公司的決定。」

金爸爸指出，當初金賽綸是不得已才發布與金秀賢的親密照。（翻攝自IG）金爸爸指出，當初金賽綸是不得已才發布與金秀賢的親密照。（翻攝自IG）

金爸爸指出，當初金賽綸才發布那張與金秀賢的親密照，是因為不得已才用這種方式引發關注，結果李鎮浩卻嘲諷說是「自導自演」，還稱這個是脫序行為，金爸爸怒轟：「請問李鎮浩，記者倫理是從哪學來的？」

金爸爸提及金賽綸的喪禮，稱許多電影、電視劇的相關人士都來悼念，就連保鑣都來送她最後一程，「然而作為她的經紀公司，GoldMedalist創始成員以及第一位簽約的演員，葬禮卻無人到場。」

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