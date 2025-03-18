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家寧昔稱戀愛0經驗！寇乃馨當場「一句話狠打臉」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營10年的心血付諸流水，引發外界關注紛紛給予力挺。反觀，家寧雖列出6點反咬，卻挨轟更像是欲蓋彌彰，如今再被網友挖出昔日上中國相親節目自稱「沒戀愛經驗」的畫面，而寇乃馨的評論更被網友激讚「當場狠打臉」。

寇乃馨（左）在中國相親節目評論張家寧。（組合照，翻攝自YouTube）寇乃馨（左）在中國相親節目評論張家寧。（組合照，翻攝自YouTube）

家寧10年前在中國相親節目《非常完美》上以舞蹈介紹自己，「像是現代流行舞蹈活潑、熱情、上進、積極！愛情裡的我更像是芭蕾舞，純潔、自由、渴望、向上！」當時22歲的她自稱愛情上是「一頁白紙」沒有戀愛的經歷，盼能遇見一個能對她保持熱情的對象，不過最終在告白環節時仍慘遭心儀的男嘉賓袁巨超拒絕，讓另名男嘉賓鼓起勇氣直球告白，她則以「少了心動的感覺」婉拒。

針對家寧的種種表現，寇乃馨在評論環節時則表示「真的沒有情感經歷？可是卻讓我驚覺，妳似乎已經懂了很多談戀愛的真諦...」如今片段被挖出，網友們更是紛紛看傻「寇乃馨不愧是情感嘉賓」、「演得真好，明明就有男友」、「寇乃馨火眼金睛直接看穿」、「看似很委婉，實際狠打臉」

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