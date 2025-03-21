「狗」生如戲 《被告汪星人》巧撞比特犬事件

《被告汪星人》中飾演「宇宙」的神犬Kodi演技精湛，去年還獲得坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣近日發生比特犬咬傷人事件，電影《被告汪星人》正巧就是描述一場「狗咬人，人告狗」的訴訟案，可說是戲如「狗」生。該片由曾以《沒人愛小姐》獲法國凱薩獎提名的莉蒂西亞杜希首度自編自導自演，片中為狗辯護的她先前受訪也提到，「應該先了解狗狗咬人背後的動機」。

莉蒂西亞杜希首度自編自導自演《被告汪星人》，親自演出片中狗狗的辯護律師艾薇兒。（双喜提供）

比特犬咬傷人的事件掀起「寵物犬與飼主之間是誰的問題」熱議，《被告汪星人》的劇本靈感也來自一名狗主人因其愛犬行為不當而被送上法庭的真實案件。經過莉蒂西亞改編，審判對象直接變成狗狗本身，除了動物權利，也探討了女性在現代社會中的地位。

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莉蒂西亞表示，片中人類試圖馴化狼，讓牠變得「更溫順、更可愛」的想法，其實與社會對女性行為的期待很相似，「我覺得女性必須符合社會所期望的某種形象，但這完全不是我的本性，這也是片中狗狗『宇宙』的處境，牠咬人是因為牠要保護自己的食物，就像狼會做的一樣。」並強調無論是「被社會接受」或是「什麼是可接受的」，這些問題都非常重要。《被告汪星人》將於4月2日在台上映。

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