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眾量級內鬨 家寧稱與Andy同領月薪 切割親媽止血

眾量級爆發財務爭議，家寧（左）贊同收益應與Andy公平分配。（翻攝自IG）眾量級爆發財務爭議，家寧（左）贊同收益應與Andy公平分配。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber組合「眾量級」近期爆發內鬨，風波持續發酵之際，家寧昨二度發聲，透過律師發表四點聲明，強調自己過去對眾量級的財務狀況並不清楚，與前男友Andy同樣領著月薪，也說自己未來獨立經營的新頻道會與媽媽曾淑惠的公司切割。

家寧表示眾量級於2016年由她與Andy共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，兩人於2018年時與曾淑惠共同成立群海娛樂股份有限公司，由對方擔任董事長負責財務和營運，而她與Andy僅按月領薪，並未參與公司管理，因此對公司的具體收益狀況並不知情。

家寧透露過去曾多次向公司請求財務資料，卻未獲妥善回應，能理解Andy對收益分配的質疑，且贊同相關收益應公平分配，使兩人的付出皆能獲得應有保障。家寧表示將與律師討論後續對策，為避免爭議延燒，她也宣布未來個人經營的新頻道會與群海公司切割關係，屆時會拍片公開說明內部爭議。

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