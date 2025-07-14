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八炯被控「約砲偽娘紅姐」 本人32字無奈回應

中國焦姓男子網名「紅姐」，長期扮女裝騙砲男性並偷拍影片牟利。（翻攝自微博）中國焦姓男子網名「紅姐」，長期扮女裝騙砲男性並偷拍影片牟利。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）日前被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售。近日，台灣網紅「八炯」也被網友爆料曾想購買紅姐影片，並與其約定發生關係，對此，八炯在社群無奈回應了。

一名網友聲稱八炯是紅姐的客戶。（翻攝自Threads）一名網友聲稱八炯是紅姐的客戶。（翻攝自Threads）

一名網友聲稱，他叔父是江寧警察局局長，曾說偵辦阿紅案時，提到「八炯」想買阿紅影片，兩人也曾在平台上談過約炮。雖然相關紀錄被阿紅刪除，但叔父手上有備份，認為八炯應是阿紅的客戶之一。

八炯發文否認謠言，還不忘調侃。（資料照，記者廖振輝攝）八炯發文否認謠言，還不忘調侃。（資料照，記者廖振輝攝）

對此八炯馬上發文否認，表示「好喔，原來我可以入境中共國找紅姊（姐）約砲！」還使用事件經典金句「來都來了」調侃，「反正來都來了，都要被抓了，玩一下吧？？？」網友紛紛在貼文下留言「居然有人會相信你能夠踏入中國境內」、「不但被抹紅，還順便一起抹黃」，直呼這個爆料網友的造謠能力真的糟透了。

八炯發文回應爆料網友。（翻攝自Threads）八炯發文回應爆料網友。（翻攝自Threads）

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