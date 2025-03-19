剴剴案開庭倒數 林心如對受虐性剝削零容忍

林心如呼籲大眾關心兒少議題。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如二度擔任家扶基金會代言人，昨出席活動，希望社會大眾伸出援手，捐款幫助受創的兒少能修復傷痛、重拾笑容。而2023年1歲剴剴遭保母凌虐致死案今將四度開庭，林心如呼籲大眾關注，但她坦言不忍心點開新聞看內容，「光看標題，就不敢看。」

黃子佼被查出是偷拍論壇高級會員，手握大量未成年性影像，掀外界熱議，林心如雖沒看過判決書，但強調「保護小孩是大家都有的責任」，她有個8歲女兒，在女兒4、5歲時就開始性教育啟蒙，包括陪讀童書《身體的秘密》，告訴女兒不可以隨便讓人碰觸身體，「穿泳衣會遮住的地方都是很重要的，不能讓人家看。」

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此外，許多劇組因參與的演員深陷「#MeToo」風暴，導致臨時換角或刪減戲份，林心如作為製作人，也有新戲要開鏡，是否因翻船的演員太多難以選角？她相信自己的眼光，但也承認很難預防。至於孟耿如因黃子佼一事，導致新戲《我們與惡的距離2》被觀眾抵制，她認為製作單位會有適合的處理方式。

※拒絕暴力，尊重身體自主權 請撥打113、110

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