鬼鬼復工掙奶粉錢 霸氣喊我也是爸爸

鬼鬼打算只生一個女兒就好。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔年初宣布未婚當媽，昨天她產後首度公開露面，出席台北時裝週活動，被問到了孩子的爸，她低調沒有鬆口，霸氣回應：「我是小孩的爸爸，也是媽媽，我會努力工作養她（女兒）長大！」單身的她未來仍想談戀愛，笑稱希望能有帥哥來搭訕。

拒洩女兒「妹子」生父身分 放話歡迎帥哥來追

鬼鬼多年前就已經凍卵，她表示生孩子一直是自己的人生藍圖，「先做了再說吧，等待有一個好的開始。」透露愛女的小名叫做「妹子」，現在把女兒照顧好就是人生目標。

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鬼鬼產後首度公開露面，笑稱多了「年輕媽媽」的新身分。（記者潘少棠攝）

鬼鬼當媽後首度公開露面，笑稱現在的身分是「年輕媽媽」，目前沒有餵母奶，仍在努力減肥，預計再瘦身3公斤，就可以回到產前的體重。

提到寶貝女兒「妹子」，鬼鬼表示，「覺得小孩很可愛，可是哭太久會很崩潰，還是要有耐心。」對於選擇未婚生子，鬼鬼表示不會有壓力，這是她自己的選擇，而且她的個性向來都很勇敢，透露是經紀人陪她進產房生產。

鬼鬼表示，打算生一個女兒就足夠，「妹子」得到很多人的疼愛，包括很多乾媽、乾爹的照顧，星友阿喜跟大文也很疼愛她的孩子，現階段最重要的是要努力打拚賺奶粉錢，「我還有很多事要做，如果家裡非常有錢，當然可以一直陪小孩，但我是獨立個體，還是要適時放手去工作。」感謝家裡有後援幫忙她帶小孩。

近期男童剴剴遭保母姊妹施虐的社會案件再度引起各界關注，鬼鬼看了新聞非常心疼，也在IG轉發呼籲大眾關心這個議題，她說：「小朋友是天使，不能這樣對待他們。」

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