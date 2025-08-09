馬志翔外遇「毀了一個甜蜜的家」 大兒子崩潰：如影隨形的惡夢

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬志翔在大愛劇《我們六個》飾演父親「林達生」，讓一個甜蜜的家，一步一步地支離破碎。而劇中演員涂善存、何潔柔、吳采庭、蕭晴曦跟導演王傳宗約好一起看第1集播出。談到角色，涂善存飾演大兒子，馬志翔一直是涂善存如影隨形的惡夢；在真實生活中，涂善存是媽媽一手帶大的，今年的父親節，涂善存反而想感謝劇中的父親馬志翔「馬哥光是躺在病床上，就能強烈感受到父愛」，在休息時馬志翔也會跟他們分享對劇本的看法。

涂善存（左起）、蕭晴曦、何潔柔、吳采庭、導演王傳宗一起看《我們六個》第一集。（大愛提供）

至於如何揣摩對父親的情緒，涂善存說情緒太大顯得孩子心中傷口沒有份量，情緒太小又不足以表達孩子陳年的痛，只能跟馬志翔還有邱宇辰三個人在病床旁互想對戲丟接，感受如果真實發生在自己身上會如何面對。涂善存說「跟馬哥對戲是很珍貴的事情，合作一次不夠希望下次還可以再有」。

請繼續往下閱讀...

另外也感謝「一齣之父」導演王傳宗，現場演員都有很多想法，王傳宗都有接住，還跟演員說「把自己的角色當成是一個禮物送給原型人物」，涂善存看完第一集播出覺得有做到，自己也很感動。

王傳宗說親情一直是他的罩門，因為他是來自很有愛的家庭，他也知道家家有本難唸的經，最近碰到一個朋友，父親失聯20多年後再次出現，帶著一身的病跟債務，王傳宗除了給他一個擁抱，只想跟朋友說「要不要來看看《我們六個》，或許可以找到力量跟答案」。

馬志翔（左）在《我們六個》外遇，還帶小三林雨葶回家。（大愛提供）

拍戲的初衷希望觀眾進入到六個孩子的故事「理解他們的痛苦及轉變的勇氣是什麼，再把這些勇氣帶回觀眾的日常生活，去面對各式各樣的困難」。

戲裡馬志翔父親的角色就讓觀眾留下深刻印象，其中輕易就解開九連環，讓不少網友詢問演員們有人解開嗎？涂善存說：「拍片的時候有拿起來玩，但是一直都沒有解開過。」飾演四妹的吳采庭說現場大家都有拿起來玩，真的沒有一個人能解開。大愛劇《我們六個》週一至週五每晚8點，於大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法