娛樂 最新消息

國寶級美少女AV解禁！「人生太平淡」前進暗黑界

初美なのか（初美菜乃花）將在最強片商S1出道。（組合照，翻攝自X）初美なのか（初美菜乃花）將在最強片商S1出道。（組合照，翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前，初美なのか（初美菜乃花）在社群亮相，在自我介紹寫上「2025.8.12にエ●ワンデビューする 新人〇〇女優です」（我是將於2025年8月12日在S1出道的新人女優。），如今8月12日到來，初美菜乃花的出道作也正式登場！

初美菜乃花身高157公分、E罩杯。（組合照，翻攝自X）初美菜乃花身高157公分、E罩杯。（組合照，翻攝自X）

日本最強成人片商S1在宣稱初美菜乃花是個「素人」，不過人設卻詳細的嚇人：來自歧阜縣的她，身高157公分、E罩杯、鞋號24公分，是個在咖啡廳打工的大學生，喜歡宅在家看卡通。擅長弓道，曾拿下日本中部學校運動第二名。小學時學過游泳，立志開花店，還演過電視劇。

初美菜乃花穿起學生制服也相當青春可愛。（翻攝自X）初美菜乃花穿起學生制服也相當青春可愛。（翻攝自X）

設定這麼詳細，顯見就不是普通素人，那這麼完美的她為何立志成為AV女優呢？她表示之前床上經驗少，只和一個男人發生過關係，希望「為自己平淡無奇的人生添加重大的改變」，才決定下海拍片。

初美菜乃花長相甜美可人。（翻攝自X）初美菜乃花長相甜美可人。（翻攝自X）

初美菜乃花有著清純可人的臉蛋，褪下外衣露出纖細的腰隻、以及E罩杯的好身材，連片商S1都大讚她是「國寶級」，讓人相當期待她的作品及未來的發展。

初美菜乃花穿著比基尼，好身材一覽無遺。（翻攝自X）初美菜乃花穿著比基尼，好身材一覽無遺。（翻攝自X）

點圖放大
點圖放大

