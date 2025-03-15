金秀賢改口曾經交往金賽綸 強調當時已成年

金秀賢經紀公司透露他精神瀕臨崩潰，身心狀況不佳。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢日前遭爆料與已故的金賽綸交往6年，且女方當時還未成年，引發軒然大波，金秀賢經紀公司曾三度否認戀情，昨卻突然改口承認交往事實，但兩人只在2019年夏天至2020年秋天交往，且金賽綸已成年。不過聲明曝光後仍難以止血，金賽綸媽媽昨悲憤發聲，盼還給女兒清白。

金賽綸交往金秀賢已獲經紀公司證實。（翻攝自IG）

經紀公司稱金秀賢狀態不佳

橫豎研究所昨天再公開金賽綸（左）、金秀賢的親密合影。（翻攝自YouTube）

金秀賢經紀公司昨發表聲明，稱金秀賢因被「橫豎研究所」指控與金賽綸之死有關後，陷入混亂當中，加上這幾天都有人持攝影機在公司附近徘迴，使金秀賢精神壓力倍增，金秀賢昨天凌晨出現心理極度不安的狀況，公司已經採取對應措施，並為金秀賢抱屈，認為一個人要因為私生活承擔這一切，太痛苦了。

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公司改口稱兩人曾交往1年多，金賽綸生前在IG公開的合照以及爆料的親密照，都是在金賽綸成年之後拍攝的。而「橫豎研究所」公開金秀賢寫給金賽綸的軍中情書，公司解釋這是寫給普通朋友的信件，且「我想你」不過是阿兵哥寫給親友的常見用語罷了，至於信中對金賽綸的愛稱「SeroNero」，則是她在2016年就於社群上使用的綽號，否認是金秀賢對金賽綸的愛稱。

不過相關聲明一出，被網友直指漏洞百出，不但抓包衣服的上市日期不符，且公司先是聲稱兩人交往到2020年秋天，又稱在2020年冬天有親密照，明顯有出入，公司才解釋是2020年初的冬天，聲明啟人疑竇。

橫豎研究所AI變聲公開媽媽聲明

韓媒報導，金賽綸母親在看到金秀賢公司的聲明後相當憤怒，原本因為女兒過世而壓力大到顏面神經失調的她，儘管病痛纏身，也願意親自回應。「橫豎研究所」昨就以AI變聲的方式公開金媽媽的聲明，指控Gold Medalist把金賽綸描述成精神錯亂、滿口謊言的女孩，強調女兒從未對媒體說謊，但各種荒謬謠言層出不窮，讓人忍無可忍。

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