陶喆等12年出新輯 普普愚樂不照套路

陶喆相隔12年，終於要推出全新專輯《STUPID POP SONGS》。（偉大文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆等了12年，終於要發行新專輯《STUPID POP SONGS》，他鬆口專輯概念，中文翻譯為「普普愚樂」，源自於過往有段時間裡，大家會用藝術品來作為二次的創作，他預告：「希望大家在這張專輯聽到不同的音樂風格，有些是熟悉的、又有些是不熟悉的，想要去挑戰大家的耳朵、給大家更多的一些刺激。」

陶喆選在白色情人節釋出首波單曲《Stupid Pop Song》，當成獻給歌迷最棒的情人節禮物，陶喆也在社群上傳一段影片，只見他奮力一揮「搞破壞」，當場把大衛頭像敲碎，這個「大衛敲醒大衛」的動作象徵打破完美比例的迷思，傳遞著新專輯大膽挑戰流行音樂工業化的制式模組，「不照套路！不怕質疑！玩出新花樣的寓意。」

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《Stupid Pop Song》這首新歌呈現了三階段的聆聽體驗，看出陶喆對於創作「不按牌理出牌」的音樂觀，更呼應歌王的音樂曲風從不設限、從未停止突破，偶爾也會幽自己一默的那股赤子之心。

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