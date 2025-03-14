李唯楓回應「秘婚買豪宅」傳言-啦啦隊女神應援團性感站台 不擔心女友吃醋

李唯楓（左二）重返歌壇，女神好友陳洛心（左起）、陳伊與巫苡萱現身記者會站台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李唯楓相隔10年重返歌壇，卻被爆料與圈外女友Min已經登記結婚，他昨天露面宣傳新歌，尷尬澄清：「確定是子虛烏有的消息。」透露新聞曝光當天手機響不停，他還以為自己做錯事「被通緝」，就連女友也是滿頭問號，追問他到底發生什麼事。

李唯楓與圈外女友穩定交往4年多，他重申尚未結婚也沒有生孩子，更稱女友不是千金，「她就是一般的中產家庭，不是富家千金。」透露對方從事設計行業，還是美甲師。

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李唯楓為了飲料品牌獻唱主題曲《幸福蹺蹺板》，甚至有歌迷懷疑他的女友是飲料品牌的千金，讓他忍不住笑說：「絕對不是。」希望大家不要再亂傳了，以免老闆會生氣。

李唯楓更否認與女友一起置產買豪宅，強調：「我有買一個公寓，沒有到（台幣）兩千多萬，目前是準備要下手。」

昨天包括巫苡萱、陳伊、陳洛心等好友組成「女神應援團」現身記者會打氣，李唯楓笑說女友「不會吃醋」，私下都有跟這群女神好友一起聚會吃飯。

此外，網紅眾量級的家寧與Andy分手後鬧翻，李唯楓坦言與Andy私下熟識，有傳訊關心對方，「我有跟他說，我是挺你的。」甚至想送上自己合作的飲料，要替Andy加油打氣。

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