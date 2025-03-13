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蔡健雅初登風雲榜回春 温嵐喊與Marz23飆電臀

蔡健雅初登風雲榜回春 温嵐喊與Marz23飆電臀蔡健雅首次參加風雲榜演唱會。
（KKBOX提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第20屆KKBOX風雲榜4月19日在高雄巨蛋登場，動感舞后温嵐將與Marz23搭檔共演，許願想跟「師兄」一起飆電臀；金曲歌后蔡健雅首次獲得KKBOX年度百大風雲歌手殊榮，要以「風雲大使」身分參加風雲榜演唱會。

温嵐（圖）很期待能與Marz23共演。（KKBOX提供）温嵐（圖）很期待能與Marz23共演。（KKBOX提供）

蔡健雅幽默表示：「沒想到出道那麼多年還有在音樂上的第一次，實在太酷了，謝謝 KKBOX 讓我『回春』，很高興終於可以融進年輕人的世界！」農曆年前才剛生日的蔡健雅完全看不出已邁入知命之年，她分享自己的「養生之道」，「放慢生活步伐，花更多時間感受身心靈的連結，注意健康。」

Marz23。（KKBOX提供）Marz23。（KKBOX提供）

温嵐將與唱片公司的同門Marz23一起表演，Marz23笑稱温嵐超美，實在不好意思叫她師妹，更打趣：「畢竟我整個高中生涯，都是温嵐姐姐陪我度過的。」透露私下去唱歌必點温嵐的《生日快樂》和《同手同腳》。

至於演唱會的合作內容，Marz23神秘預告，「會帶來一首很經典的男女對唱搖滾歌曲，也會準備大家想不到的驚喜。」

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