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陳奕迅雄蛋開唱售票實名制-E神邀粉絲親臨現場

陳奕迅正在澳洲準備巡演，昨天開心曬出在當地的出遊照片。（翻攝自臉書）陳奕迅正在澳洲準備巡演，昨天開心曬出在當地的出遊照片。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳奕迅相隔12年重返高雄巨蛋，5月將舉辦6場演唱會，今年他迎來出道30週年的重要里程碑，主辦單位考量歌迷的殷殷期盼，為了杜絕黃牛，全場將採取「實名制」售票，力保樂迷能夠親身感受到E神的音樂魅力。

陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，期待與歌迷在5月相見。（My Kan提供）陳奕迅宣布在高雄巨蛋開唱，期待與歌迷在5月相見。（My Kan提供）

陳奕迅「FEAR and DREAMS」世界巡演高雄站的場次為5月16、17、18、23、24及25日，演出時間同步公開，5月18日及25日的周日場次考量觀眾交通需求，將提前至六點半開唱，其餘場次則是晚間七點半開演。

陳奕迅這套巡演2022年從香港紅館啟航，場次橫跨亞洲、北美，今年將進軍澳洲、倫敦，他也相隔12年回到高雄巨蛋舉辦演唱會，讓南台灣的歌迷非常期待。

陳奕迅透過音樂與影像交織的演唱會，讓觀眾體驗到不同的人生情緒與故事，他坦言：「每個人感受不同，最好親自來現場體會。」高雄巨蛋演唱會門票將在3月23日於拓元售票正式開賣。

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