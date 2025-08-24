晴時多雲

《暴君的廚師》首播就心動 潤娥「穿越做拌飯」逼哭暴君

潤娥在《暴君的廚師》化身米其林主廚，烹飪技術一流。（Netflix提供）潤娥在《暴君的廚師》化身米其林主廚，烹飪技術一流。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演tvN韓劇《暴君的廚師》昨（23）晚開播，首集收視4.8%穩定出發；拿下金鍋爭霸冠軍的潤娥，在「日全食」當天穿越到朝鮮時代，遇上性格暴躁的「君王」李彩玟，上演爆笑奇遇記；首集李彩玟因故遭捆綁、潤娥甜蜜餵食，互動充滿化學反應。

以下有雷：

潤娥飾演2025年的米其林主廚延志永，比賽遇上爐灶壞了，還能急中生智，用稻草點火，炙烤色香味俱全的鹿肉，成功征服評審獲得冠軍；不料她在回程的飛機上，翻著一本朝鮮史料「望雲錄」，念著裡頭的文字，此時竟從鏡子裡上演穿越，掉進朝鮮時代的樹林中，還被當成獵物。

李彩玟（左）和潤娥在《暴君的廚師》首集就激出化學反應。（翻攝自tvN）李彩玟（左）和潤娥在《暴君的廚師》首集就激出化學反應。（翻攝自tvN）

李彩玟飾演的朝鮮君王遇上「奇裝異服」的潤娥，把她當成「鬼女」，潤娥不甘示弱，揮舞手中的電擊棒要和李彩玟搏鬥，沒想到李彩玟遭突如其來的暗箭射中，倒地不起，還和潤娥雙雙墜落懸崖，令觀眾膽戰心驚。

死裡逃生的兩人來到一間民宅，潤娥利用飛機上帶來的奶油、辣椒醬做成「奶油辣椒醬拌飯」，李彩玟一邊吃拌飯，陷入兒時母后餵食自己的回憶，忍不住流下眼淚。

李彩玟一吃到潤娥做的拌飯，忍不住想起媽媽的味道。（翻攝自tvN）李彩玟一吃到潤娥做的拌飯，忍不住想起媽媽的味道。（翻攝自tvN）

多年來，韓劇向來愛拍「穿越主題」，包括2012年李敏鎬、金喜善主演的《信義》、2016年IU《月之戀人》等，雖然《暴君的廚師》同樣觸及穿越主題，不過劇中融入「烹飪、美食」元素，讓人忍不住食指大動。

潤娥為演出《暴君的廚師》花3個月向真正的廚師拜師學習，從廚具使用、烹飪過程，到各種菜餚練習都不馬虎，另外她和新星李彩玟的擁抱、親密戲也將陸續曝光，兩人關係轉變會是劇集一大看點。

