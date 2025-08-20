晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）《我們六個》大小作賢爆內幕！涂善存：林薇差點演我老婆

〔記者傅茗渝／專訪〕大愛劇《我們六個》將迎來大結局，六名手足在家庭悲劇中相依為命的故事，讓觀眾揪心落淚，短短上檔半個月，網路總點閱已飆破3200萬次，勇奪Google影視熱搜榜第一名。劇中大哥「林作賢」由涂善存與潘親御分飾成年、少年時期，兩人不約而同表示，這次演出的不是角色，而是背負真實人生的重量。

涂善存飾演長大後的大哥林作賢。（大愛提供）涂善存飾演長大後的大哥林作賢。（大愛提供）

涂善存認為，作賢是一個「從承擔到釋然」的人，「希望觀眾看到大哥身為長子背負壓力，卻在最後與自己和解，成為媽媽口中的『手心向下的人』。」他印象最深的一幕，是作賢在橋上絕望時聽見呼喊，「雖然劇中是弟弟的聲音，但對我來說，那是媽媽在拉我回來。」為了揣摩角色，他與林作賢深聊，了解他對母親的思念、對父親的態度以及對手足的歉意，這些都成了表演依據。

潘親御演出少年林作賢，將流浪歲月的驚惶與失落演得淋漓盡致。（大愛提供）潘親御演出少年林作賢，將流浪歲月的驚惶與失落演得淋漓盡致。（大愛提供）

潘親御則形容自己像拼圖玩家，「本尊因車禍失去部分記憶，我就像幫他補回缺失的片段。」對他來說，少年作賢的核心是「失去」──家庭、夢想與母親，每個層次都要區分。他挑選的代表場景，是流浪回家見到母親，「那一幕包含委屈、痛苦與自責，也徹底改變了角色。」

潘親御笑說片場笑淚交織，與弟弟妹妹們常鬧成一片，「大家甚至開玩笑說，這部戲的主題曲應該是蕭煌奇的〈你是我的眼〉，有時候真的會一起唱。」這樣的輕鬆片刻，讓他們得以調適再投入沉重劇情。

林作賢與「大小作賢」涂善存、潘親御難得合體，真實與戲劇交會。（宸熙娛樂提供）林作賢與「大小作賢」涂善存、潘親御難得合體，真實與戲劇交會。（宸熙娛樂提供）

涂善存特別提到林作賢的女兒林薇，也是曾寫信給譚德塞、替台灣發聲的社會行動者，竟差點「客串」演出老婆角色，「薇薇看過我演戲，很支持我演出爸爸，我們還討論過如果她來演媽媽會很有意義，可惜她在英國念書沒能成行。我只希望我們詮釋的作賢沒有讓她失望。」

隨《我們六個》引發熱議，兩人都感到欣慰。涂善存說：「這些真實經歷比戲劇更沉重，但如今一家人能走出陽光，也會給觀眾力量。」潘親御則希望觀眾記得：「就算有傷痕，生活裡依舊有太陽。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中