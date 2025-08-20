（專訪）《我們六個》大小作賢爆內幕！涂善存：林薇差點演我老婆

〔記者傅茗渝／專訪〕大愛劇《我們六個》將迎來大結局，六名手足在家庭悲劇中相依為命的故事，讓觀眾揪心落淚，短短上檔半個月，網路總點閱已飆破3200萬次，勇奪Google影視熱搜榜第一名。劇中大哥「林作賢」由涂善存與潘親御分飾成年、少年時期，兩人不約而同表示，這次演出的不是角色，而是背負真實人生的重量。

涂善存飾演長大後的大哥林作賢。（大愛提供）

涂善存認為，作賢是一個「從承擔到釋然」的人，「希望觀眾看到大哥身為長子背負壓力，卻在最後與自己和解，成為媽媽口中的『手心向下的人』。」他印象最深的一幕，是作賢在橋上絕望時聽見呼喊，「雖然劇中是弟弟的聲音，但對我來說，那是媽媽在拉我回來。」為了揣摩角色，他與林作賢深聊，了解他對母親的思念、對父親的態度以及對手足的歉意，這些都成了表演依據。

潘親御演出少年林作賢，將流浪歲月的驚惶與失落演得淋漓盡致。（大愛提供）

潘親御則形容自己像拼圖玩家，「本尊因車禍失去部分記憶，我就像幫他補回缺失的片段。」對他來說，少年作賢的核心是「失去」──家庭、夢想與母親，每個層次都要區分。他挑選的代表場景，是流浪回家見到母親，「那一幕包含委屈、痛苦與自責，也徹底改變了角色。」

潘親御笑說片場笑淚交織，與弟弟妹妹們常鬧成一片，「大家甚至開玩笑說，這部戲的主題曲應該是蕭煌奇的〈你是我的眼〉，有時候真的會一起唱。」這樣的輕鬆片刻，讓他們得以調適再投入沉重劇情。

林作賢與「大小作賢」涂善存、潘親御難得合體，真實與戲劇交會。（宸熙娛樂提供）

涂善存特別提到林作賢的女兒林薇，也是曾寫信給譚德塞、替台灣發聲的社會行動者，竟差點「客串」演出老婆角色，「薇薇看過我演戲，很支持我演出爸爸，我們還討論過如果她來演媽媽會很有意義，可惜她在英國念書沒能成行。我只希望我們詮釋的作賢沒有讓她失望。」

隨《我們六個》引發熱議，兩人都感到欣慰。涂善存說：「這些真實經歷比戲劇更沉重，但如今一家人能走出陽光，也會給觀眾力量。」潘親御則希望觀眾記得：「就算有傷痕，生活裡依舊有太陽。」

